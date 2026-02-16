Захарова: Киев давно пришел к "неонацистской прошивке под натовским зонтиком"
Киевский режим совершает теракты против гражданского населения, заявила официальный представитель российского МИД
16 февраля 2026, 12:27, ИА Амител
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова в программе "Большая игра" на Первом канале охарактеризовала киевские власти как международную террористическую группировку с неонацистской идеологией.
Данное заявление прозвучало на фоне проведения Мюнхенской конференции по безопасности, которая состоялась с 13 по 15 февраля.
«У меня вопрос к десяткам тысяч мировых специалистов в области международного терроризма: А вы где все? А почему, например, на Мюнхенской конференции не был проведен круглый стол или панельная сессия на тему, как киевский режим от марионеточного, играющего в демократический, доигрался до международной террористической ячейки со своей особенностью, а именно — неонацистской прошивки. Целый конгломерат стран под натовским зонтиком», — сказала дипломат.
По ее словам, речь идет о международном терроризме, который получил одобрение внешних сил через поставки оружия, финансовые вливания и политическую поддержку.
Захарова также отметила, что Украина совершает террористические акты, направленные не только против гражданского населения, но и против сотрудников социальных служб.
«Киевский режим, совершая теракты против мирного населения, возвращается моментально, тут же на место преступления, для того чтобы убить еще и тех людей, гражданских, которые представляют социальные службы, службы спасения и, конечно, врачи вызывают у них особое ожесточение, особую звериную ненависть», — заключила Мария Захарова.
Ранее заместитель министра иностранных дел Дмитрий Любинский выразил мнение, что Москва не наблюдает со стороны Запада искреннего желания объединить международное сообщество в противодействии терроризму.
Наоборот, подчеркнул он, вооружение, поставляемое странами западного блока, используется неонацистами для нападений на мирное население на территории Российской Федерации.
Также ранее на Западе испугались предупреждения МИД России о последствиях ввода сил на Украину.
14:41:02 16-02-2026
Не согласен
Сформулирую так: Фашизм не был добит в 1945 до конца. Пользуясь покровительством глобалистских структур на западе (коим выкормышем фашизм изначально и являлся) и развалом СССР, он смог вернуться в европу и начать войну с Россией за свой реванш. Используя один из своих старых инструментов -украину - как таран. Сегодняшняя верхушка ОПГ украина -это временщики. Те кто управляет всем сидят не там а в бункерах на новозеланских островах
14:53:02 16-02-2026
я немного покопал ситуацию с украиной. Война эта не ведется как рядовая война. Проще говоря если рядом будут стоять детский сад с детишками и гараж с танками и боеприпасами то удар украина наносила по детям а не по военным. Почему? Где логика? А вот и есть логика оказывается. Надо копать историю англии а потом молодого сша. Англия взяв шотландию штурмом и колонизировав ее изобрела способы освобождения земель от людей. Часть туземцев травили, часть заражали часть продавали в рабство. Потом в сша стали так делать с индейцами пока не оказалось что их много и это дорого а денег мало. Тогда глобалисты стали платить за трупы. Подтверждали убийства отрезанными ушами а потом скальпами. Проще было убить мирное население и его и убивали. Позже закон этот в сша прижился и оказывается!!! действует до сих пор. зиленский и его террористы не войну ведут. Они зарабатывают на трупах. И Им неважно чей это труп. Поэтому еще и бусификация происходит
А платят за это фашисты из силиконовой долины - там где то у них логово есть если они уже не свалили по своим бункерам в зеландию
15:22:14 16-02-2026
Если вы будете идти долго-долго, то вы упадете с края Земли?
01:38:52 19-02-2026
11:05:17 17-02-2026
Пришла и пришла. Если не согласны действуйте, если не можете не нойте об этом.