Киевский режим совершает теракты против гражданского населения, заявила официальный представитель российского МИД

16 февраля 2026, 12:27, ИА Амител

Украина и США / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова в программе "Большая игра" на Первом канале охарактеризовала киевские власти как международную террористическую группировку с неонацистской идеологией.

Данное заявление прозвучало на фоне проведения Мюнхенской конференции по безопасности, которая состоялась с 13 по 15 февраля.

«У меня вопрос к десяткам тысяч мировых специалистов в области международного терроризма: А вы где все? А почему, например, на Мюнхенской конференции не был проведен круглый стол или панельная сессия на тему, как киевский режим от марионеточного, играющего в демократический, доигрался до международной террористической ячейки со своей особенностью, а именно — неонацистской прошивки. Целый конгломерат стран под натовским зонтиком», — сказала дипломат.

По ее словам, речь идет о международном терроризме, который получил одобрение внешних сил через поставки оружия, финансовые вливания и политическую поддержку.

Захарова также отметила, что Украина совершает террористические акты, направленные не только против гражданского населения, но и против сотрудников социальных служб.

«Киевский режим, совершая теракты против мирного населения, возвращается моментально, тут же на место преступления, для того чтобы убить еще и тех людей, гражданских, которые представляют социальные службы, службы спасения и, конечно, врачи вызывают у них особое ожесточение, особую звериную ненависть», — заключила Мария Захарова.

Ранее заместитель министра иностранных дел Дмитрий Любинский выразил мнение, что Москва не наблюдает со стороны Запада искреннего желания объединить международное сообщество в противодействии терроризму.

Наоборот, подчеркнул он, вооружение, поставляемое странами западного блока, используется неонацистами для нападений на мирное население на территории Российской Федерации.

Также ранее на Западе испугались предупреждения МИД России о последствиях ввода сил на Украину. Мария Захарова объяснила, чем чревато размещение войск "коалиции желающих" на Украине.