Первое место в Европе. Что сказал Владимир Путин о российской экономике на ПМЭФ-2025
В ходе выступления российский лидер затронул темы бизнеса, занятости, бедности, торговли и ОПК
20 июня 2025, 22:05, ИА Амител
Президент РФ Владимир Путин / Фото: ТАСС
Президент России Владимир Путин выступил на пленарном заседании 28-го Петербургского международного экономического форума, которое состоялось 20 июня. Глава государства затронул тему технологий, структурных изменений экономики и задач бизнеса. Главные тезисы приводит "Коммерсантъ".
О технологиях
- Позитивные технологические изменения должны быть доступными и распространяться по всему миру.
- Технологический прорыв должен служить снижению уровня бедности.
- Экономика России должна стать более технологичной – это требование сегодняшнего дня.
- Конкурентоспособность экономики России должна базироваться на отечественных технологиях.
- Нужно подготовить единые требования к поддержке бизнеса в сфере технологий: от регистрации изобретений до серийного выпуска.
- Правительству нужно подготовить ежегодный доклад о технологическом развитии страны.
О бизнесе
- Необходимо кардинально минимизировать издержки бизнеса.
- Стране нужно новое качество инвестиционного климата.
- К 2030 году Россия должна войти в топ-20 стран по условиям ведения бизнеса.
- Рейтинг инвестиционной привлекательности возглавляет Москва. Далее - Татарстан и Нижегородская область, на третьем месте — Московская область и Республика Башкортостан.
- Вложения частного бизнеса в исследования и разработки нужно увеличить не менее чем вдвое.
- Число заявок на изобретение от отечественных компаний и научных организаций за два года выросло на 13%.
- За 2024 год предприниматели зарегистрировали 77 тысяч брендов. Это на 12% больше, чем годом ранее.
Об экономике
- По объему экономики РФ занимает первое место в Европе и четвертое – в мире.
- ВВП страны растет ежегодно более чем на 4%, темп роста выше, чем среднемировой.
- Российский ВВП прибавил 1,5% в годовом выражении за первые четыре месяца этого года.
- Годовая инфляция в России на 16 июня составила 9,6%. Необходимо добиться умеренной инфляции.
- Представления о российской экономике как о сырьевой остаются в прошлом.
- Важнейшая задача на 2025 год – переход экономики РФ к сбалансированному росту.
О занятости
- России нужно переходить к экономике высоких зарплат.
- Количество занятых в РФ выросло на 2,4 млн человек.
- Уровень безработицы составляет 2,3% – это исторический минимум.
- Молодежная безработица в РФ составляет 7,5% – один из лучших показателей в мире.
О бедности
- Россия достигла рекордного снижения уровня бедности – 7,2% по итогам 2024 года.
- Государство будет стимулировать создание более современных рабочих мест. Правительство уже подготовило пакет необходимых изменений.
- В 2000 году уровень бедности в стране составлял 29%, сейчас стоит цель выйти на 5%.
Об ОПК
- Необходимо обеспечивать сопряжение гражданского и оборонного секторов, быстро внедрять гражданские разработки в военной сфере.
- Следует уходить от деления компаний на оборонно-промышленные и на предприятия, работающие только в гражданском сегменте.
- ОПК в России набрал хороший темп.
- Россия будет повышать боевые возможности вооруженных сил на новой технологической базе.
- РФ планирует развивать военно-техническое сотрудничество с дружественными странами.
О торговле
- Регулирование офлайн-магазинов в стране во многом устарело.
- России нужно структурно менять импорт и концентрироваться на производстве более технологичных товаров и услуг.
- У РФ есть успешные примеры электронных площадок, власти продолжат создавать условия для развития платформ.
- Госдуме нужно ускорить принятие законопроекта о регулировании маркетплейсов.
- Массив данных по состоянию бизнеса, которым располагают маркетплейсы, необходимо использовать для развития малого и среднего предпринимательства.
22:41:43 20-06-2025
Вот я вроде бы взрослый мужик, видавший в этой жизни много разного. А читаю и гордость, и состояние необъятного счастья переполняют на столько, что глаза становятся мокрыми
09:11:33 21-06-2025
Гость (22:41:43 20-06-2025) Вот я вроде бы взрослый мужик, видавший в этой жизни много р... Всё я протрезвел, можете удалить?
09:11:47 21-06-2025
Гость (22:41:43 20-06-2025) Вот я вроде бы взрослый мужик, видавший в этой жизни много р... " взрослый мужик, видавший в этой жизни много .. " - какие же цифры были при совке (об экономике, о занятости, о технологиях, о бедности, о оборонке... ), если была уверенность на годы и не только..
23:09:56 20-06-2025
сказки на ночь том 345
07:50:23 21-06-2025
- "Ошибаться можно, но врать не надо."
16:34:51 21-06-2025
Смех продлевает жизнь. Ни одного своего процессора, тисов, не говоря о современных станках, телевизора, телефона...
17:09:30 21-06-2025
Ещё бы и зарплаты хоть чуть-чуть напоминали европейские.