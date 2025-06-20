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Первое место в Европе. Что сказал Владимир Путин о российской экономике на ПМЭФ-2025

В ходе выступления российский лидер затронул темы бизнеса, занятости, бедности, торговли и ОПК

20 июня 2025, 22:05, ИА Амител

Президент РФ Владимир Путин / Фото: ТАСС
Президент РФ Владимир Путин / Фото: ТАСС

Президент России Владимир Путин выступил на пленарном заседании 28-го Петербургского международного экономического форума, которое состоялось 20 июня. Глава государства затронул тему технологий, структурных изменений экономики и задач бизнеса. Главные тезисы приводит "Коммерсантъ"

О технологиях

  • Позитивные технологические изменения должны быть доступными и распространяться по всему миру.
  • Технологический прорыв должен служить снижению уровня бедности.
  • Экономика России должна стать более технологичной – это требование сегодняшнего дня.
  • Конкурентоспособность экономики России должна базироваться на отечественных технологиях.
  • Нужно подготовить единые требования к поддержке бизнеса в сфере технологий: от регистрации изобретений до серийного выпуска.
  • Правительству нужно подготовить ежегодный доклад о технологическом развитии страны.

О бизнесе

  • Необходимо кардинально минимизировать издержки бизнеса.
  • Стране нужно новое качество инвестиционного климата.
  • К 2030 году Россия должна войти в топ-20 стран по условиям ведения бизнеса.
  • Рейтинг инвестиционной привлекательности возглавляет Москва. Далее - Татарстан и Нижегородская область, на третьем месте — Московская область и Республика Башкортостан.
  • Вложения частного бизнеса в исследования и разработки нужно увеличить не менее чем вдвое.
  • Число заявок на изобретение от отечественных компаний и научных организаций за два года выросло на 13%.
  • За 2024 год предприниматели зарегистрировали 77 тысяч брендов. Это на 12% больше, чем годом ранее.

Об экономике

  • По объему экономики РФ занимает первое место в Европе и четвертое – в мире.
  • ВВП страны растет ежегодно более чем на 4%, темп роста выше, чем среднемировой.
  • Российский ВВП прибавил 1,5% в годовом выражении за первые четыре месяца этого года.
  • Годовая инфляция в России на 16 июня составила 9,6%. Необходимо добиться умеренной инфляции.
  • Представления о российской экономике как о сырьевой остаются в прошлом.
  • Важнейшая задача на 2025 год – переход экономики РФ к сбалансированному росту.

О занятости

  • России нужно переходить к экономике высоких зарплат.
  • Количество занятых в РФ выросло на 2,4 млн человек.
  • Уровень безработицы составляет 2,3% – это исторический минимум.
  • Молодежная безработица в РФ составляет 7,5% – один из лучших показателей в мире.

О бедности

  • Россия достигла рекордного снижения уровня бедности – 7,2% по итогам 2024 года.
  • Государство будет стимулировать создание более современных рабочих мест. Правительство уже подготовило пакет необходимых изменений.
  • В 2000 году уровень бедности в стране составлял 29%, сейчас стоит цель выйти на 5%.

Об ОПК

  • Необходимо обеспечивать сопряжение гражданского и оборонного секторов, быстро внедрять гражданские разработки в военной сфере.
  • Следует уходить от деления компаний на оборонно-промышленные и на предприятия, работающие только в гражданском сегменте.
  • ОПК в России набрал хороший темп.
  • Россия будет повышать боевые возможности вооруженных сил на новой технологической базе.
  • РФ планирует развивать военно-техническое сотрудничество с дружественными странами.

О торговле

  • Регулирование офлайн-магазинов в стране во многом устарело.
  • России нужно структурно менять импорт и концентрироваться на производстве более технологичных товаров и услуг.
  • У РФ есть успешные примеры электронных площадок, власти продолжат создавать условия для развития платформ.
  •  Госдуме нужно ускорить принятие законопроекта о регулировании маркетплейсов.
  • Массив данных по состоянию бизнеса, которым располагают маркетплейсы, необходимо использовать для развития малого и среднего предпринимательства.
Барнаул Экономика Владимир Путин Россия

Комментарии 7

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Гость

22:41:43 20-06-2025

Вот я вроде бы взрослый мужик, видавший в этой жизни много разного. А читаю и гордость, и состояние необъятного счастья переполняют на столько, что глаза становятся мокрыми

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Гость

09:11:33 21-06-2025

Гость (22:41:43 20-06-2025) Вот я вроде бы взрослый мужик, видавший в этой жизни много р... Всё я протрезвел, можете удалить?

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dok_СФ

09:11:47 21-06-2025

Гость (22:41:43 20-06-2025) Вот я вроде бы взрослый мужик, видавший в этой жизни много р... " взрослый мужик, видавший в этой жизни много .. " - какие же цифры были при совке (об экономике, о занятости, о технологиях, о бедности, о оборонке... ), если была уверенность на годы и не только..

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гось

23:09:56 20-06-2025

сказки на ночь том 345

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Гость

07:50:23 21-06-2025

- "Ошибаться можно, но врать не надо."

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Гость

16:34:51 21-06-2025

Смех продлевает жизнь. Ни одного своего процессора, тисов, не говоря о современных станках, телевизора, телефона...

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Гость

17:09:30 21-06-2025

Ещё бы и зарплаты хоть чуть-чуть напоминали европейские.

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