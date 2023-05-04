Он будет останавливаться на Новом рынке и площади Свободы

04 мая 2023, 12:45, ИА Амител

Фото: amic.ru

5 мая по улицам Барнаула проедет "Трамвай Победы". Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

Активисты из школы № 53 в солдатской форме под гармонь будут петь для пассажиров песни военных лет. На конечных их будут встречать родители, которые разыграют сцену встречи воинов.

На остановке "Новый рынок" встречи пройдут в 08:47, 09:41, 11:11 до 11:30, а на "Площади Свободы" в 09:14, 10:08 до 10:47.

Отмечается, что "Трамвай Победы" проедет по городу уже в четвёртый раз.