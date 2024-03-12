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Полицейские подрались прямо возле участка в Камне-на-Оби

Очевидцы утверждают, что в здании разборки продолжились

12 марта 2024, 18:50, ИА Амител

Жители Камня-на-Оби активно обсуждают видеозапись драки между сотрудниками МО МВД России "Каменский", произошедшей на фоне вывески с полицейским девизом на одной из главных улиц города – улице Пушкина. 

На видеозаписи видно, как в дневное время сотрудники МВД в форме дерутся, не сдерживаясь в ударах, в том числе по голове. Коллеги пытались разнять их, но это не удалось с первого раза. Некоторые горожане выразили опасение, что в случае продолжения конфликта могло бы быть использовано табельное оружие.

Следует отметить, что по видеозаписи невозможно определить, кто из сотрудников участвовал в драке. Также очевидцы утверждают, что "разборки" продолжились и внутри здания МО МВД "Каменский".

"По опубликованной информации о конфликте между двумя мужчинами в форменном обмундировании возле здания МО МВД России "Каменский" назначено проведение служебной проверки. По результатам будет дана соответствующая правовая оценка", - прокомментировали информацию в МВД.

Камень-на-Оби

Комментарии 22

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Гость

19:09:43 12-03-2024

Вывеска у них на конторе зачётная. Прям как название к этому фильму. Только оператору этого кина нужно уже тикать , ломая ноги, к монгольской границе и просить политического убежища.

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Гость

07:00:40 13-03-2024

Гость (19:09:43 12-03-2024) Вывеска у них на конторе зачётная. Прям как название к этому... Как знать , может с помощь видео преступный синдикат накрыли , а не было бы видео и не удалось бы этого , для укрепления правопорядка в Стране и её БЕЗОПАСНОСТИ ?

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Гость

07:03:19 13-03-2024

Гость (19:09:43 12-03-2024) Вывеска у них на конторе зачётная. Прям как название к этому... Кокаино ? "Красная ЖАРА" художественный фильм .

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Гость

07:08:36 13-03-2024

Гость (19:09:43 12-03-2024) Вывеска у них на конторе зачётная. Прям как название к этому... Продают развлечения ? Здесь не Америка .

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Кто

19:25:13 12-03-2024

Прокоментируйте данное сообщение и видео. Это же не нормально. В правительстве края есть человек курирующий вопросы правоохранительных органов. Совсем становится плохо. При них ведь табельное оружие.

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гость

09:51:04 13-03-2024

Кто (19:25:13 12-03-2024) Прокоментируйте данное сообщение и видео. Это же не нормальн... комментируем: видео записано на конспиративной квартире и размещено на иностранных серверах

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петр

19:44:49 12-03-2024

без стрельбы - значит ученья идут..

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Гость

20:21:29 12-03-2024

Интересно, сколько им дадут, за нападение на сотрудника полиции?

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Гость

21:27:55 12-03-2024

Профессия тут ни при чём. Например мужчины Львы и Скорпионы (по гороскопу) дерутся с самого детства и всю жизнь. Их может остановить только смерть или тюрьма. Или например, как Онегин на дуэли защищал честь девушки. И улица Пушкина кстати.

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Гость

11:43:23 13-03-2024

Гость (21:27:55 12-03-2024) Профессия тут ни при чём. Например мужчины Львы и Скорпионы ... О, чувствуется, что весна приходит.

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Гость

21:33:43 12-03-2024

Да они просто бои без правил смотрели-пересмотрели.

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Жора

23:37:27 12-03-2024

Эка невидаль

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Жора

23:41:00 12-03-2024

Там ещё женщина незаконно ввезла лишний 1,1 литра , тоже новость новостей. Куда мир катится

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Гражданин

07:51:38 13-03-2024

Один из них, если не оба точно поступили в полицию не для службы. своё я поставили выше интересов службы, общества.

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Мнение

08:03:24 13-03-2024

Уважаемый автор вы вообще с чего взяли, что они именно сотрудники полиции, ведь оба бойца в гражданской форме одежды, у них на лбу не написано, что они сотрудники полиции. Два неизвестных человека возле отделения полиции вовсе не означает, что они сотрудники полиции, они могут быть кем угодно, логика у вас конечно железная, ничего не скажешь)))))) Что вы резонанс общественный раздуваете на пустом месте? Видимо внимания в жизни не хватает или дешёвого хайпового пиара, вот и бегаете с этой камерой как Найда по деревне))))

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Гость

08:25:52 13-03-2024

Мнение (08:03:24 13-03-2024) Уважаемый автор вы вообще с чего взяли, что они именно сотру... а теперь идем умываться, потом открываем глазки и смотрим внимательно. у одного из драчунов замечательно видна вышивка "полиция" на спине, так же виден шеврон на правом рукаве и звездочка или несколько на погонах.

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Гость

08:59:19 13-03-2024

Мнение (08:03:24 13-03-2024) Уважаемый автор вы вообще с чего взяли, что они именно сотру... О драчуны подошли, оправдываться). Что вас уже уволили задним числом, поэтому дерущиеся гражданские но в форме?????)))))

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Гость

11:44:50 13-03-2024

Мнение (08:03:24 13-03-2024) Уважаемый автор вы вообще с чего взяли, что они именно сотру... Пора видимо к окулисту, старые очки уже не помогают.

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Гость

09:54:47 13-03-2024

У них был день самокритики. Почаще бы.

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Гость

10:18:55 13-03-2024

Отрабатывают приемы. Чего привязались?

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Гость

11:34:00 13-03-2024

Тренировались. Хоть не по стрельбе

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Гость

12:41:52 14-03-2024

Крышу не поделили.

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