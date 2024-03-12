Полицейские подрались прямо возле участка в Камне-на-Оби

Очевидцы утверждают, что в здании разборки продолжились

12 марта 2024, 18:50, ИА Амител

Жители Камня-на-Оби активно обсуждают видеозапись драки между сотрудниками МО МВД России "Каменский", произошедшей на фоне вывески с полицейским девизом на одной из главных улиц города – улице Пушкина.

На видеозаписи видно, как в дневное время сотрудники МВД в форме дерутся, не сдерживаясь в ударах, в том числе по голове. Коллеги пытались разнять их, но это не удалось с первого раза. Некоторые горожане выразили опасение, что в случае продолжения конфликта могло бы быть использовано табельное оружие.

Следует отметить, что по видеозаписи невозможно определить, кто из сотрудников участвовал в драке. Также очевидцы утверждают, что "разборки" продолжились и внутри здания МО МВД "Каменский".



"По опубликованной информации о конфликте между двумя мужчинами в форменном обмундировании возле здания МО МВД России "Каменский" назначено проведение служебной проверки. По результатам будет дана соответствующая правовая оценка", - прокомментировали информацию в МВД.