Александра Суханова освободили от должности замглавы Минтранса

Ранее СМИ сообщали о его возможной отставке, связывая это с произошедшим на Крымском мосту

24 октября 2022, 21:47, Илья Звягинцев

Александра Суханова освободили от должности замглавы Минтранса. Соответствующее распоряжение подписал глава кабмина Михаил Мишустин.

«Освободить Суханова Александра Викторовича от должности заместителя министра транспорта РФ по его просьбе», — сказано в документе.

Ранее СМИ сообщали о возможной отставке Суханова, связывая это с произошедшим на Крымском мосту.

Напомним, что 8 октября на мосту произошёл подрыв грузового автомобиля. В результате случившегося частично обрушились два пролёта моста.

Как долго будут ремонтировать Крымский мост и сколько денег на это потребуется?

Как долго будут ремонтировать Крымский мост и сколько денег на это потребуется?

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