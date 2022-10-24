Александра Суханова освободили от должности замглавы Минтранса. Соответствующее распоряжение подписал глава кабмина Михаил Мишустин.

«Освободить Суханова Александра Викторовича от должности заместителя министра транспорта РФ по его просьбе», — сказано в документе.

Ранее СМИ сообщали о возможной отставке Суханова, связывая это с произошедшим на Крымском мосту.

Напомним, что 8 октября на мосту произошёл подрыв грузового автомобиля. В результате случившегося частично обрушились два пролёта моста.