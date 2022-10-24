Александра Суханова освободили от должности замглавы Минтранса
Ранее СМИ сообщали о его возможной отставке, связывая это с произошедшим на Крымском мосту
24 октября 2022, 21:47, Илья Звягинцев
Александра Суханова освободили от должности замглавы Минтранса. Соответствующее распоряжение подписал глава кабмина Михаил Мишустин.
«Освободить Суханова Александра Викторовича от должности заместителя министра транспорта РФ по его просьбе», — сказано в документе.
Ранее СМИ сообщали о возможной отставке Суханова, связывая это с произошедшим на Крымском мосту.
Напомним, что 8 октября на мосту произошёл подрыв грузового автомобиля. В результате случившегося частично обрушились два пролёта моста.
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