Bloomberg: Германия и Нидерланды выступили против статуса кандидата в ЕС для Украины

Несколько стран Евросоюза выступают против призывов к блоку предоставить Украине статус кандидата на этой неделе, сообщает Bloomberg со ссылкой на несколько дипломатов. Среди них — Германия и Нидерланды.

Президент Украины Владимир Зеленский официально подал заявку на вступление в ЕС в конце прошлого месяца. Девять государств — членов из Центральной и Восточной Европы, во главе с Польшей и тремя странами Балтии, публично призвали блок предоставить Украине статус кандидата и начать процесс вступления.

Германия, Нидерланды и ряд других стран сначала хотят, чтобы исполнительный орган ЕС высказал своё мнение о готовности Украины к процессу членства, прежде чем принимать политическое решение. Источники Bloomberg сослались на частные дискуссии, проходящие в преддверии саммита во Франции на этой неделе. Эти страны хотят сосредоточиться на оказании практической поддержки Украине, а не на начале процесса, который может затянуться минимум на 10 лет.

Страны, выступающие за предоставление статуса, утверждают, что для лидеров ЕС было бы символически важно поддержать заявку Украины, даже если сам процесс фактического членства остаётся долгим и сложным. Лидеры стран ЕС должны обсудить запрос Украины 10 марта во время двухдневной встречи под Парижем.