Диетолог перечислила полезные свойства ряда алкогольных напитков

Врач-диетолог Наталия Герасимова перечислила полезные свойства ряда алкогольных напитков. Ее процитировали «Известия».

Специалист подчеркнула, что абсолютно все спиртные напитки наносят тот или иной вред организму человека. Однако некоторые из них возмещают ущерб положительным влиянием.

Так, наименее пагубные последствия, по словам Герасимовой, имеет употребление красного вина. В нем содержится большое количество антиоксидантов, в том числе ресвератрол, которые положительно влияют на сердечно-сосудистую систему.

Диетолог отметила, что полезное влияние может оказывать и пиво: качественные сорта этого напитка являются источником витаминов группы B.

«Кроме того, стоит упомянуть коньяк, содержащий дубильные вещества, способствующие быстрому усвоению витамина С, стимулирующие выделение желудочного сока и улучшающие пищеварение», — заключила Герасимова.