Новак: некоторые страны уже согласились платить за газ в рублях

Пока сложно сказать, кто точно перейдёт на расчёт за российский газ в рублях, однако смена риторики видна, и есть уверенность, что на новый механизм перейдут все недружественные страны. Как пишет РИА Новости, об этом журналистам рассказал вице-премьер РФ Александр Новак.

«Сейчас рано об этом говорить. Во-первых, в соответствии с указом президента в десятидневный срок должен выйти порядок. <...> Второе, платежи за поставляемый газ в апреле по-разному платятся. В основном они оплачиваются в мае», — заявил Новак.

Напомним, что 23 марта президент РФ Владимир Путин заявил о переводе в рубли расчётов за газ с недружественными государствами. Затем президент подписал соответствующий указ и сообщил, что РФ будет считать неисполнением обязательств по газовым контрактам недружественными странами, если они не будут платить в рублях с 1 апреля.