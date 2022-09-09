Потолок цен на российскую нефть начнет действовать с 5 декабря. С 5 февраля режим ограничения стоимости распространится на другие нефтепродукты. Соответствующий документ 9 сентября был опубликован министерством финансов США на официальном сайте.

Отмечается, что ценовой потолок будет действовать для всех стран, которые согласятся на применение нового механизма. Их действия будут определяться набором технических факторов и координироваться в рамках коалиции.

Сами США не возобновят закупки российской нефти после вступления норм об ограничении цен на нее, положение об эмбарго на углеводороды из РФ останется в силе.