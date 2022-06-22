Виктор Томенко подписал договор о сотрудничестве Алтайского края с районом ЛНР
Губернатор приехал в Луганск, где встретился с главой главой Луганской Народной Республики Леонидом Пасечником и главой администрации Славяносербского района Сергеем Крамаренко
Сегодня, 22 июня, состоялась официальная встреча главы Алтайского края Виктора Томенко с главой Луганской Народной Республики Леонидом Пасечником и главой администрации Славяносербского района ЛНР Сергеем Крамаренко. Как сообщает пресс-служба региона, вместе с ним в рабочей поездке в ДНР приняли участие зампреды правительства Денис Губин и Александр Климин.
Рабочая поездка делегации от Алтайского края началась с Луганска. В администрации Луганской Народной Республики прошло подписание соглашения о сотрудничестве Правительства Алтайского края и администрации Славяносербского района ЛНР — их подписали Томенко и Крамаренко. Документ предполагает сотрудничество, в том числе восстановление и развитие в Славяносербском районе коммунальной, инженерной, транспортной и иной инфраструктуры.
«Мы, как и другие регионы Российской Федерации, включились в работу, связанную с восстановлением объектов жизнеобеспечения, поврежденной инфраструктуры для того, чтобы нормальная, мирная, созидательная жизнь на территории Донбасса в целом, в частности, в ЛНР восстанавливалась, возвращалась и была бы обеспечена нормальными условиями», — заявил Виктор Томенко.
Глава Алтайского края отметил, что специалисты из региона планируют приступить к работе в кратчайшие сроки, поскольку многие работы необходимо успеть выполнить до наступления холодов.
«Четверо руководителей края примерно две недели назад район посетили, посмотрели разные населённые пункты. Посмотрели отдельные объекты, как жилого фонда, так и инфраструктуры, транспортной инфраструктуры, социальные объекты, которые, на наш общий взгляд, сегодня требуют приложения усилий: подремонтировать, привести в работу. Таким образом серьезные шаги для восстановления нормальной жизни будут сделаны», — добавил он.
Глава ЛНР поблагодарил Томенко за помощь, сказав его спасибо и от себя лично, и от всех жителей республики.