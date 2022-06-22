Виктор Томенко подписал договор о сотрудничестве Алтайского края с районом ЛНР

Сегодня, 22 июня, состоялась официальная встреча главы Алтайского края Виктора Томенко с главой Луганской Народной Республики Леонидом Пасечником и главой администрации Славяносербского района ЛНР Сергеем Крамаренко. Как сообщает пресс-служба региона, вместе с ним в рабочей поездке в ДНР приняли участие зампреды правительства Денис Губин и Александр Климин.

Рабочая поездка делегации от Алтайского края началась с Луганска. В администрации Луганской Народной Республики прошло подписание соглашения о сотрудничестве Правительства Алтайского края и администрации Славяносербского района ЛНР — их подписали Томенко и Крамаренко. Документ предполагает сотрудничество, в том числе восстановление и развитие в Славяносербском районе коммунальной, инженерной, транспортной и иной инфраструктуры.

«Мы, как и другие регионы Российской Федерации, включились в работу, связанную с восстановлением объектов жизнеобеспечения, поврежденной инфраструктуры для того, чтобы нормальная, мирная, созидательная жизнь на территории Донбасса в целом, в частности, в ЛНР восстанавливалась, возвращалась и была бы обеспечена нормальными условиями», — заявил Виктор Томенко.

Глава Алтайского края отметил, что специалисты из региона планируют приступить к работе в кратчайшие сроки, поскольку многие работы необходимо успеть выполнить до наступления холодов.

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«Четверо руководителей края примерно две недели назад район посетили, посмотрели разные населённые пункты. Посмотрели отдельные объекты, как жилого фонда, так и инфраструктуры, транспортной инфраструктуры, социальные объекты, которые, на наш общий взгляд, сегодня требуют приложения усилий: подремонтировать, привести в работу. Таким образом серьезные шаги для восстановления нормальной жизни будут сделаны», — добавил он.

Глава ЛНР поблагодарил Томенко за помощь, сказав его спасибо и от себя лично, и от всех жителей республики.