Предвестник инфаркта. Чем опасен атеросклероз и как его вовремя обнаружить

Сужение просвета сосудов – одна из главных причин смертности

27 февраля 2024, 10:00, ИА Амител erid: LjN8KTHrC

Сбалансированное питание. Продукты / iStock

Сердечно-сосудистые заболевания – главная причина смертности и инвалидности людей во всем мире. Только в России ежегодно умирает 1 млн человек. Особое место среди заболеваний занимает атеросклероз – сужение просвета сосудов. И именно он в большинстве случаев предшествует инфаркту, инсульту и другим состояниям, угрожающим жизни и здоровью. И в группе риска находится фактически каждый человек.

Чем опасен атеросклероз?

Главная опасность атеросклероза заключается в кислородном голодании органов или конечностей. Это происходит потому, что атеросклеротические бляшки постепенно ухудшают кровообращение. В особо тяжелых случаях может произойти полная закупорка артерии. Если игнорировать это состояние, то в большинстве случаев может произойти необратимое повреждение органа или его гибель.

Как он возникает?

Сужение просвета сосудов происходит из-за отложения холестерина и некоторых фракций липопротеинов на их стенках. И способствовать этому могут:

курение;

избыточное употребление алкоголя;

малоподвижный образ жизни;

нерегулярный сон;

эмоциональные перенапряжения;

неправильное питание;

ожирение;

сахарный диабет;

генетическая предрасположенность.

В каком возрасте могут появиться проблемы?

Атеросклероз не возникает единомоментно. Обычно его развитие бессимптомно и начинается в молодом возрасте. В 45-50 лет патология начинает проявляться гораздо ярче – всему виной накопительный эффект холестерина, который многие годы откладывался на стенках сосудов. Именно поэтому атеросклероз иногда называют "тихим убийцей".

Какие симптомы у атеросклероза?

У атеросклероза практически нет характерных для него симптомов. Появление недомогания говорит уже о наличии необратимого повреждения сосудов. Кстати, вопреки стереотипу, атеросклеротические бляшки не рассасываются. Так что лучшая профилактика развития атеросклероза – предотвращение с помощью оценки рисков.

Как оценить риски возникновения атеросклероза?

В лаборатории "ЛабКвест" разработали расширенное исследование "Риск развития атеросклероза". В комплекс входят анализы на аполипротеины А-1 и В, липопротеин (а), триглицериды и холестерин: общий и липопротеиды высокой и низкой плотности.

Результаты исследований помогут оценить риск развития атеросклероза и его осложнений, а также контролировать свое состояние во время терапии. А "расшифровать" результаты и определить дальнейшие медицинские действия поможет бесплатный сервис "Доктор Q"*.

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