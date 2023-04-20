Приятного аппетита. Как в барнаульском "Политехе" угощали пловом и жареными бананами

В университет могли прийти все желающие и попробовать национальные блюда из Индии, Египта, Узбекистана, Египта, Таджикистана, Афганистана, Монголии и России

20 апреля 2023, 06:46, ИА Амител









































































































































































Праздник национальной кухни в АлтГТУ

Фото: Алина Богомолова

19 апреля иностранные студенты АлтГТУ устроили настоящий праздник национальной кухни. В одном из корпусов они представили свои блюда для всех желающих.

Здесь были как мясные угощения, так и салаты и сладости. Например, студенты из Индонезии приготовили для гостей своё национальное блюдо – жареные бананы, покрытые карамелизированным сахаром. На столах присутствовали и привычные нам блины русской кухни и плов – таджикской. Отведать кулинарных изысков пришли больше сотни гостей.

"Лучшее общение – это общение за столом. Всем приятного аппетита!" – пожелал ректор АлтГТУ Андрей Марков.