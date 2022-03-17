Алтайские школьники смогут бесплатно освоить профессию телеведущего

МТС запускает новую конкурсно-образовательную программу по тележурналистике в рамках флагманского благотворительного проекта «Поколение М». Школьники и студенты от 11 до 18 лет получат бесплатную возможность попробовать себя в качестве тележурналиста и принять участие в конкурсе, победитель которого поедет в Москву на съёмки известной российской телепередачи.

Программа «Стань телеведущим» состоит из двух блоков: образовательного и конкурсного. В первом блоке дети смогут пройти серию онлайн-мастер-классов, в которой ознакомятся со спецификой профессии телеведущего, усвоят навыки и знания, чтобы быть мастером своего дела. Ребята изучат упражнения, направленные на улучшение дикции, развитие креативности и преодоление страха перед камерой.

В качестве преподавателя выступит известная телеведущая, певица и президент благотворительного фонда Оксана Фёдорова.

«Со стороны кажется, что быть телеведущим очень просто. Но как у любой профессии здесь есть свои требования, плюсы и минусы. Надо накапливать багаж умений, участвовать в мастер-классах, обучающих проектах, использовать разные возможности. Как маме, мне важно, чтобы мои дети нашли своё призвание и свой путь в жизни. И этого же я хочу пожелать всем школьникам и родителям, которые сейчас выбирают свою дальнейшую траекторию», — рассказала Оксана Фёдорова.

Далее, во втором блоке, желающие могут принять участие в конкурсе. Для этого необходимо снять сюжет или интервью на любую интересующую тему и загрузить на сайт «Поколения М». Победитель поедет в Москву, чтобы применить полученные знания на практике и помочь в съёмках известной российской телепрограммы.