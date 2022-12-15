Банк «Открытие» увеличивает доходность накопительного счёта «Копилка» до 8% годовых

Банк «Открытие» повышает ставку по накопительному счёту «Копилка» для новых сберегателей на 1,5 процентного пункта.

Получить максимальную доходность 8% годовых на сумму до 3 млн рублей могут новые сберегатели, у которых в течение трёх месяцев до даты открытия счёта сумма накоплений в «Открытии» не превышала 50 тыс. рублей. Повышенная ставка действует в месяце открытия накопительного счета «Копилка» и два последующих.

Базовая ставка по накопительному счёту установлена на уровне 6,5% годовых. Проценты начисляются ежедневно на фактический остаток денежных средств на счёте по состоянию на начало каждого дня. Это особенно актуально во время высокой волатильности и позволяет сберегателям не терять уже начисленные средства.

Открыть счёт «Копилка» можно как в офисе, так и в удалённых каналах банка.

Более подробно ознакомиться с условиями по накопительным счетам можно на сайте банка.