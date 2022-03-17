Кот Степан, король мемов про грустные вечеринки, эмигрировал из Украины во Францию

Спустя несколько недель тишины украинский мемный кот Степан нашёлся. Его хозяйка Анна вышла на связь и рассказала, что они сейчас во Франции.

«Мы сели в поезд Харьков — Львов (через 20 часов мы добрались до Львова). Потом последовали к границе с Польшей, которую прошли спустя девять часов. Попав в Польшу, к нам поступило предложение о помощи от Всемирной ассоциации инфлюенсеров из Монако, которые помогли нам добраться до Франции, чтобы тут подождать тот самый день, когда мы сможем вернуться домой», — рассказала Анна.

Степан стал звездой соцсетей в прошлом году. В роликах, которые выкладывает его хозяйка в TikTok и Instagram, котик сидит с печальным выражением рядом с каким-нибудь напитком под огнями светомузыки. Особая популярность к Степану пришла после того как фото с ним выложила сама Бритни Спирс.