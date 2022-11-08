На Рубцовской обогатительной фабрике внедрили в работу экзоскелет

На Рубцовской обогатительной фабрике АО «Сибирь-Полиметаллы» (предприятие сырьевого комплекса УГМК) рассказали о результатах использования экзоскелета. С его помощью за год разгрузили почти 250 тонн реагентов.

У пассивного промышленного экзоскелета есть корсетная часть, рессоры и распределённая система эластомеров. Это обеспечивает разгрузку мышц спины при работе с активными наклонами за счёт возвратного действия силовых механизмов. В основе конструкции нет пружин и металлических элементов. Такая система разработана специально для повышения эффективности погрузочно-разгрузочных работ.

Экзоскелет внедрили в работу ещё в декабре прошлого года. 10 месяцев его использовали в тестовом режиме. Устройство стало неотъемлемым помощником грузчика реагентов Рубцовской обогатительной фабрики Александра Кокорина, который ежедневно разгружает около тонны сырья, расфасованного в мешки и бочки весом от 50 до 70 кг.

«Когда я узнал, что на фабрику пришёл экзоскелет, меня очень заинтересовала эта тема. Во-первых, интересно было самому оценить современные технологии. Во-вторых, изучив эту тему углубленно, понял, насколько полезен для сохранения здоровья данный гаджет. Поэтому вызвался испытать его на практике. Уже в первый месяц использования я заметил, что стал меньше уставать, реже стал делать перерывы на отдых во время отгрузки реагентов, значительно увеличилась производительность труда», — поделился Александр Кокорин.

Фото: АО «Сибирь-Полиметаллы»

Экзоскелет разработан российской компанией. Его вес всего около двух килограммов. Полная экипировка занимает не более двух минут: сначала закрепляются набедренные фиксаторы, затем плечевой корсет и локтевые части. Современный механизм не сковывает движения работника, при этом не позволяя выполнять неправильные движения и наклоны, которые могут привести к травмированию.