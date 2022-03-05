Прощеное воскресенье в 2022 году. Как правильно просить прощения и зачем?

Прощёное воскресенье — праздник, который в России отмечают даже неверующие. Это последний день масленичной недели. Затем начинается Великий пост. У праздника нет чёткой даты, каждый год он приходится на разные числа. В 2022 году Прощёное воскресенье выпало на 6 марта. В этот день принято просить прощения у близких, а также у всех людей, которых мог обидеть даже нечаянно. Зачем это нужно и откуда пошла такая традиция, рассказывает amic.ru.

Откуда появилась традиция Прощёного воскресенья?

Ещё в самом начале зарождения христианства монахи уходили поститься в пустыню. 40 дней они в одиночестве без еды, и практически без воды, молились и готовились к встрече с Иисусом в день его воскрешения. Жизнь в пустыне была очень тяжёлой, многие погибали. А потому в последний день перед уходом монахи собирали всех близких, просили прощения и примирялись с ними. Со временем этот обычай — просить прощения в последний день перед Великим постом — закрепился в христианской Церкви.

Зачем сейчас верующие отмечают Прощёное воскресенье и просят прощения?

Прощёное воскресенье вводит православных в Великий пост. Это большое испытание, которое ассоциируется с путешествием в пустыню. Сознательно лишая себя разного рода искушений, человек очень близко общается с Богом, многое переосмысливает в своей жизни. И в этот момент его не должно ничего отвлекать. Нельзя работать над своим внутренним состоянием, если у тебя на душе свербит из-за проблем с близкими. Поэтому Церковь рекомендует перед постом примириться с родными. А самое главное — это должно быть искренне, особенно если ситуация болезненная. Прежде чем двигаться дальше, нужно «вскрыть нарыв». Это один из этапов духовно-нравственной подготовки к Светлой Пасхе, к встрече с Богом и Его милости.

Как нужно просить прощения?

Самое главное — искренне. Не абстрактно, «просто потому что так принято». А за то, в чём сами себя считаете виноватыми.



Все слова должны идти от души. Произнося их, необходимо смотреть в глаза. Вполне достаточно будет сказать: «Прости меня» или «В прощёный день прошу простить».



Слова прощения должны быть адресованы не только тому, против кого намеренно был совершён плохой поступок, но и тем, кто был обижен ненароком. По церковным же канонам просить прощения нужно у каждого в отдельности, и в целом у всего человечества. Ведь перед Богом все равны и все связаны друг с другом. И когда совершил грех даже один человек, страдает весь род людской.



На просьбу о прощении обязательно нужно ответить. Когда человек искренне раскаялся и высказал сожаление о содеянном, его принято простить, произнеся в ответ фразу: «Бог простит, и я прощаю». На Руси был обычай при взаимном прощении трижды поцеловаться. Так появилось ещё одно название праздника — Целовальник.



Почему говорят «Бог простит»?

Это как бы свидетельство того, что и Бог простил обиду, и человек зла не держит.



Кроме того, когда человек просит прошения у того, кого обидел, это значит, что он признаёт свою вину и сожалеет о произошедшем. Он не просит того, чтобы его судили, читали нотации. И тот, у кого просят прощения, понимает это, принимает и не судит. В этом случае слова «Бог простит» значат: я тоже грешен, и я не судья. В этом суть христианского прощения.

А если я не могу простить обиду, как быть?

Лицемерить точно не надо. Не стоит скрипя зубами выдавливать из себя: «прощаю». лучше сказать честно — пока я не готов тебя простить, но я очень хочу, чтобы ситуация исправилась и желаю, чтобы Бог тебя простил, советует протоиерей Михаил Зайцев.