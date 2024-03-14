Продавай больше, быстрее и дороже: в Барнауле пройдет тренинг Владимира Якубы
Один из лучших бизнес-тренеров России расскажет, как общаться с "холодной" аудиторией и продавать
14 марта 2024, 14:14, ИА Амител erid: LjN8KBR7n
Продажи – залог успеха бизнеса. Хотите прокачать навыки, тогда приходите 22 марта 2024 года на тренинг с Владимиром Якубой "Продажи NON-STOP*". Он пройдет в Барнауле в уникальном "реалити"-формате, где вы сможете на практике проработать любые вопросы со сложными клиентами. Тренинг создан для продвинутых и смелых продавцов, которые не боятся рисковать в условиях, где все быстро меняется, а продолжают действовать и добиваться результатов.
Вы научитесь:
- продавать больше, быстрее, дороже, чаще;
- закрывать сделки "на лету";
- мастерски вести переговоры с учетом контекста и личности собеседника;
- создавать "дожимающие" тексты после телефонного разговора или встречи;
- пробивать телефонные преграды, легко говорить с сотрудником любого уровня от секретаря до собственника бизнеса;
- совершать эффективные звонки и блестяще проводить встречи, делать продажи по щелчку пальцев, прямо как на Wall Street*;
- легко составлять скрипт продаж, а если он у вас есть, то сможете улучшить его новыми ответами на любые возражения.
Узнать подробнее можно здесь.
Возрастное ограничение 18+
*NON-STOP ("нон-стоп"); Wall Street ("Уолл Стрит").
ООО Центр "Харизма" Нелли ВласовойРеклама
18:01:19 14-03-2024
Эдакий Эдвард Бернейс