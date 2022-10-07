30 человек погибли от отравления наркотиками с начала 2022 года в Алтайском крае

В Алтайском крае рассказали о смертности от наркотиков в 2022 году. Данные озвучили на заседании антинаркотической комиссии.

Отмечается, что с начала года в регионе зафиксировали 217 случаев острого отравления наркотическими средствами. 30 случаев отравления оказались летальными.

«За этот период задержано 158 лиц, причастных к их сбыту от различных интернет-магазинов, из незаконного оборота изъято почти 18 кг синтетических наркотических средств (9 мес. 2021 г. — почти 12 кг)», — сказано в сообщении регионального правительства.

Губернатор Виктор Томенко во время заседания акцентировал внимание на необходимости усиления профилактической антинаркотической работы в молодежной среде