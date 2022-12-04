Часть многоэтажного дома обрушилась после взрыва в Нижневартовске
Предполагается, что под завалами могут находиться люди
4 декабря 2022, 21:24, Илья Звягинцев
Два этажа пятиэтажного жилого дома обрушились в Нижневартовске. Об этом сообщает Baza.
По предварительным данным, к обрушению мог привести взрыв газового баллона или самогонного аппарата. Отмечается, что многоэтажка не газифицирована.
На месте работают спасатели, которые эвакуируют жильцов. Предполагается, что под завалами могут находиться люди.
Телеграм-каналы сообщают, что существует риск дальнейшего обрушения здания.
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