Часть многоэтажного дома обрушилась после взрыва в Нижневартовске

Два этажа пятиэтажного жилого дома обрушились в Нижневартовске. Об этом сообщает Baza.

По предварительным данным, к обрушению мог привести взрыв газового баллона или самогонного аппарата. Отмечается, что многоэтажка не газифицирована.

На месте работают спасатели, которые эвакуируют жильцов. Предполагается, что под завалами могут находиться люди.

Телеграм-каналы сообщают, что существует риск дальнейшего обрушения здания.