Четверо человек, в том числе двое детей, погибли в страшном ДТП на сибирской трассе

Четыре человека погибли в ДТП в Омской области, среди них — двое детей, сообщили в региональном МВД.

По предварительной информации, вечером 18 августа 57-летняя водитель «Лады Ларгус» ехала в сторону Омска по трассе Омск — Муромцево — Седельниково, но по пути не выдержала безопасную дистанцию и врезалась в движущийся впереди трактор МТЗ-80.

«В результате автоаварии два пассажира автомобиля „Лады“ — женщина 1985 года рождения и мужчина 2000 года рождения — скончались на месте происшествия, девочки 2012 и 2021 годов рождения от полученных травм скончались в медицинском учреждении. Водитель и ещё два пассажира, девочка 2012 года рождения и мальчик 2014 года рождения, доставлены в медицинское учреждение», — говорится в сообщении.

Фото: ГУ МВД по Омской области

Полицейские проводят проверку, в ходе которой окончательно установят обстоятельства произошедшего.