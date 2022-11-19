Взрыв газа произошёл в доме на Сахалине, обрушились пять этажей
Есть пострадавшие
19 ноября 2022, 10:04, Никита Черников
Взрыв бытового газа произошёл в пятиэтажном жилом доме в посёлке городского типа Тымовское на Сахалине, под завалами могут находиться шесть человек, сообщили в областном МЧС.
По данным ведомства, инцидент случился в 05:03 мск по ул. Библиотечной, 6а.
«По предварительной версии, произошёл взрыв бытового газа в пятиэтажном жилом доме. Произошло обрушение с пятого по первый этаж. Под завалами могут находится шесть человек», — говорится в сообщении.
Сейчас идёт разбор завалов. По словам главы региона Валерия Лимаренко, есть пострадавшие. В Тымовское из Южно-Сахалинска вылетит борт санавиации, а также вертолёт МЧС.
Кадрами с местами происшествия делятся в соцсетях:
Видео взято у Telegram-канала t.me/SakhCom
Видео взято у Telegram-канала t.me/SakhCom
Видео взято у Telegram-канала t.me/SakhCom
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