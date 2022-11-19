Взрыв газа произошёл в доме на Сахалине, обрушились пять этажей

Взрыв бытового газа произошёл в пятиэтажном жилом доме в посёлке городского типа Тымовское на Сахалине, под завалами могут находиться шесть человек, сообщили в областном МЧС.

По данным ведомства, инцидент случился в 05:03 мск по ул. Библиотечной, 6а.

«По предварительной версии, произошёл взрыв бытового газа в пятиэтажном жилом доме. Произошло обрушение с пятого по первый этаж. Под завалами могут находится шесть человек», — говорится в сообщении.

Сейчас идёт разбор завалов. По словам главы региона Валерия Лимаренко, есть пострадавшие. В Тымовское из Южно-Сахалинска вылетит борт санавиации, а также вертолёт МЧС.

Кадрами с местами происшествия делятся в соцсетях:

Видео взято у Telegram-канала t.me/SakhCom

Видео взято у Telegram-канала t.me/SakhCom

Видео взято у Telegram-канала t.me/SakhCom