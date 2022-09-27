Не маленькая трещина: повреждение газопроводов «Северный поток» может быть преднамеренным

Утечки из газопроводов «Северный поток» могут быть следствием преднамеренного воздействия. Как сообщает «РГ», об этом заявил пресс-секретарь

По словам датских чиновников, речь идет не о «маленькой трещине», о «действительно большой дыре».

«Мы обеспокоены тем, что там произошло», — отмечают в Датском энергетическом агентстве.

Напомним, что ранее оператор газопроводов Nord Stream AG заявил, что разрушения на трех нитках «Северного потока» и «Северного потока-2» носят беспрецедентный характер. В компании не смогли оценить возможные сроки по ликвидации последствий случившегося.