Не маленькая трещина: повреждение газопроводов «Северный поток» может быть преднамеренным
По словам датских чиновников, речь идет не о «маленькой трещине», о «действительно большой дыре»
27 сентября 2022, 19:02
Утечки из газопроводов «Северный поток» могут быть следствием преднамеренного воздействия. Как сообщает «РГ», об этом заявил пресс-секретарь
По словам датских чиновников, речь идет не о «маленькой трещине», о «действительно большой дыре».
«Мы обеспокоены тем, что там произошло», — отмечают в Датском энергетическом агентстве.
Напомним, что ранее оператор газопроводов Nord Stream AG заявил, что разрушения на трех нитках «Северного потока» и «Северного потока-2» носят беспрецедентный характер. В компании не смогли оценить возможные сроки по ликвидации последствий случившегося.
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