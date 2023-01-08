Пожар на Рождество произошёл в гриль-баре «Шашлыкофф» в Барнауле

Возгорание случилось в заведении, расположенном на ул. Молодёжной

08 января 2023, 06:43, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Пожар в барнаульском гриль-баре «Шашлыкофф», расположенном на улице Молодёжной, произошёл вечером 7 января. По информации ГУ МЧС, в заведении воспламенилась вытяжка.

К моменту прибытия пожарных в помещении было сильное задымление. 35 человек, которые находились в «Шашлыкофф», самостоятельно эвакуировались до их приезда.

«Пожар ликвидирован на площади два квадратных метра. Пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается», — уточнили в МЧС.