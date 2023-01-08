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Пожар на Рождество произошёл в гриль-баре «Шашлыкофф» в Барнауле

Возгорание случилось в заведении, расположенном на ул. Молодёжной

08 января 2023, 06:43, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Пожар в барнаульском гриль-баре «Шашлыкофф», расположенном на улице Молодёжной, произошёл вечером 7 января. По информации ГУ МЧС, в заведении воспламенилась вытяжка.

К моменту прибытия пожарных в помещении было сильное задымление. 35 человек, которые находились в «Шашлыкофф», самостоятельно эвакуировались до их приезда.

«Пожар ликвидирован на площади два квадратных метра. Пострадавших  нет. Причина возгорания устанавливается», — уточнили в МЧС.

 

Комментарии 6

  • Отвратительнейший шашлык! Хуже только в Кинзе и мяте.
    08 января, Гость   Ответить
  • Вообще шашлыков - это кабак в худшем его проявлении. Кинза и мята с пили-швили туда же.
    08 января, Гость   Ответить
  • Опять? Он же перед новым годом тоже горел
    08 января, Гость   Ответить
  • Простите фанаты этих заведений но шашлык только сам
    08 января, Гость   Ответить
  • Шашлыкоф без шашлыков
    08 января, Гость   Ответить
  • В кинзе и мяте шашлык вообще никакой а в шашлыков вроде норм,мало, дорого но вкусно,чё вы.
    08 января, Гость   Ответить
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