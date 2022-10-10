Путину рассказали, кто виноват во взрыве Крымского моста

Владимир Путин на встрече с главой СК Александром Бастрыкиным заявил о том, что взрыв на Крымском мосту является терактом, направленным на разрушение критически важной гражданской инфраструктуры. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава СК рассказал, что по факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Терроризм».

«Нами уже установлен маршрут движения грузовика, где произошёл подрыв. Это Болгария, Грузия, Армения, Северная Осетия, Краснодар. <...> Установлены перевозчики. С помощью оперативных сотрудников ФСБ удалось установить подозреваемых из числа тех, кто мог готовить теракт», — сказал Бастрыкин.

Он уточнил, что в подготовке взрыва участвовали как иностранцы, так и граждане России.

Напомним, что взрыв произошёл утром 8 октября. По первым сообщениям, на Крымском мосту воспламенился один из вагонов товарного поезда, который шёл из Тамани в Керчь. Позднее стало известно, что на автомобильной части моста взорвался грузовик.