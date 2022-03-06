Президент России Владимир Путин подписал закон о защите детей от педофилов. Как сообщает РИА Новости, теперь наказание до одного года колонии предусмотрено за укрывательство тяжких преступлений против детей до 14 лет.

Также если педофил занимается воспитанием или образованием, живёт с детьми или защищает их интересы, это будет считаться отягчающим обстоятельством. Кроме того, повышена с пяти до шести лет колонии ответственность за понуждение детей к действиям сексуального характера, совершённое группой по сговору, с использованием СМИ или интернета или уже судимым за педофилию.

Участие психолога обязательно при допросе потерпевших и свидетелей в возрасте до 16 лет, тогда как сегодня — до 14 лет.