Собака загрызла пятилетнего ребёнка в Красноярске

В Красноярске перед судом предстанет 50-летний мужчина, обвиняемый в гибели пятилетнего сына, сообщили в региональном управлении СК.

В сентябре 2021 года отец мальчика приобрёл крупного беспородного пса для охраны дома. Собака не была на привязи, её содержали во дворе и огороде, не подвергая дрессировке и воспитанию.

Вечером 18 мая горожанин занимался своими делами, а сын тем временем находился во дворе без присмотра. В результате пёс повалил ребёнка на землю и загрыз. Мать в тот момент была на работе.

Судя по снимку с сайта краевого СК, собаку прикончили.

Отца теперь обвиняют сразу по двум статьям: «Причинение смерти по неосторожности» (ч. 1 ст. 109 УК РФ) и «Оставление в опасности» (ст. 125 УК РФ).