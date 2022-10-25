В Норвегии задержали бразильца, которого подозревают в шпионаже в пользу России

В Норвегии задержали гражданина Бразилии, которого подозревают в шпионаже в пользу России. Об этом сообщает NRK.

Задержанный — мужчина в возрасте 30-40 лет, которого позиционируют как нелегала. При этом правоохранители предполагают, что мужчина работал на российские спецслужбы.

Гражданин Бразилии, который может использовать поддельные документы, приехал в Норвегию осенью 2021 года по заданию исследовательского университета Тромсе.

Он мог исследовать методы гибридной войны.