В Норвегии задержали бразильца, которого подозревают в шпионаже в пользу России

Правоохранители предполагают, что мужчина является россиянином, но использует поддельные документы

25 октября 2022, 21:41, Илья Звягинцев

В Норвегии задержали гражданина Бразилии, которого подозревают в шпионаже в пользу России. Об этом сообщает NRK.

Задержанный — мужчина в возрасте 30-40 лет, которого позиционируют как нелегала. При этом правоохранители предполагают, что мужчина работал на российские спецслужбы.

Гражданин Бразилии, который может использовать поддельные документы, приехал в Норвегию осенью 2021 года по заданию исследовательского университета Тромсе.

Он мог исследовать методы гибридной войны.

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