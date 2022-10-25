В Норвегии задержали бразильца, которого подозревают в шпионаже в пользу России
Правоохранители предполагают, что мужчина является россиянином, но использует поддельные документы
25 октября 2022, 21:41, Илья Звягинцев
В Норвегии задержали гражданина Бразилии, которого подозревают в шпионаже в пользу России. Об этом сообщает NRK.
Задержанный — мужчина в возрасте 30-40 лет, которого позиционируют как нелегала. При этом правоохранители предполагают, что мужчина работал на российские спецслужбы.
Гражданин Бразилии, который может использовать поддельные документы, приехал в Норвегию осенью 2021 года по заданию исследовательского университета Тромсе.
Он мог исследовать методы гибридной войны.
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