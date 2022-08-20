В Новосибирске простились с пятилетней девочкой, погибшей во время катания на самокате в детсаду

20 августа в Новосибирске простились с пятилетней девочкой, которая разбилась на самокате в детском саду. Как сообщает «КП-Новосибирск», ребенок упал на утренней прогулке — в это время, по версии следствия, воспитатель за ней не следила.

«Нам очень тяжело, не надо лишних людей. Все близкие, кто знал дочку, придут с ней попрощаться, — сказал отец девочки, который попросил журналистов не раскрывать время и место прощания.

Напомним, что инцидент произошел в детсаду №280. Ребенок упал, катаясь во дворе детсада — колесо споткнулось об ямы в асфальте. Воспитательнице теперь может грозить 109 статья УК РФ — «Причинение смерти по неосторожности, вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей».

Как отмечает издание, в 2015 году, в аналогичной ситуации, при которой погибла четырехлетняя девочка, катавшаяся на горке, воспитателю в конечном счете назначили два года ограничения свободы.