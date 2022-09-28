В Северной Осетии запретили въезд автомобилей в регион из-за ситуации на границе с Грузией

В Северной Осетии вводится режим повышенной готовности из-за ситуации на КПП «Верхний Ларс» на границе с Грузией. Как сообщает «Газета.Ru», как рассказал губернатор Сергей Меняйло, по этой причине в регион запрещен въезд автомобилей.

«Эта мера не будет распространяться на жителей Северной Осетии, Южной Осетии и Грузии. Также ограничение не применяется в отношении тех, кто едет в Осетию на отдых и имеет необходимые документы. Решение о введении режима повышенной готовности — это вынужденная временная мера: ситуацию нельзя пускать на самотек», — заявил он.

Напомним, что 21 сентября президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. Как объяснял министр обороны Сергей Шойгу, ей подлежат россияне, состоящие в запасе, имеющие боевой опыт и необходимую военно-учетную специальность. Призвать планируют 300 тысяч человек.

После этого некоторые жители России решили покинуть страну. В частности, на КПП «Верхний Ларс» на границе с Грузией собралась огромная очередь из желающих покинуть страну. В один момент им разрешили пересекать границу пешком, из-за чего некоторые решили бросить свои автомобили.