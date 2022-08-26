Жительница Алтая ударила знакомого сковородой по голове и зарезала

В Алтайском крае 42-летняя женщина зарезала знакомого во время пьяной ссоры, сообщили в региональном управлении СК.

Инцидент случился днём 22 августа в одном из сёл Мамонтовского района. По данным amic.ru, речь идёт о селе Крестьянка. Мотивом для совершения преступления стали конфликтные отношения между собутыльниками на бытовой почве.

«В результате обвиняемая сначала сковородой нанесла один удар по голове, а затем, взяв кухонный нож, не менее двух раз ударила мужчину в область жизненно важных органов», — рассказали в ведомстве.

От полученных травм 38-летний потерпевший скончался на месте. В отношении женщины завели уголовное дело по статье «Убийство» (ч. 1 ст. 105 УК РФ) и заключили её под стражу. Расследование продолжается.