ПСБ проводит в Барнауле акцию "Прибавка к пенсии"

Переведите пенсию в ПСБ и получите 2000 рублей

13 марта 2024, 10:00, ИА Амител erid: LjN8KZCNk

Акция ПСБ / Фото: ПАО "Промсвязьбанк"

ПСБ предлагает барнаульцам воспользоваться выгодным предложением: открыть в банке пенсионную карту "Мир" и получить до 2000 рублей вознаграждения. Акция "Прибавка к пенсии"* запущена специально для новых клиентов-пенсионеров, которые получают выплаты в Социальном фонде России.

Банк начислит 2000 рублей барнаульским пенсионерам, которые с 1 марта по 31 июля 2024 года впервые получат пенсию на карту ПСБ и оплатят этой картой покупку на любую сумму. Чтобы стать участником акции, нужно получить пенсионную карту ПСБ до 31 мая 2024 года. Операции по оплате мобильного телефона, интернета, телевидения не учитывается при выплате вознаграждения. Акция продлится до 31 июля 2024 года.

Пенсионная карта ПСБ – это доступ к целому спектру классических финансовых сервисов – операциям с наличными в широкой сети банкоматов, моментальной оплате товаров и услуг, безопасным и быстрым платежам и переводам, отсутствию комиссии за оплату ЖКХ и мобильного телефона. Владельцам карт ПСБ доступны и дополнительные опции: выгодные условия по вкладам и накопительным счетам, повышенный процент на остаток средств на счете, программа лояльности с кешбэком за покупки в аптеках, на АЗС и в магазинах зоотоваров.

Пример: барнаульский пенсионер оформил в ПСБ пенсионную карту, активно ею пользуется и получает на нее пенсию. Если он тратит в месяц около 4 тысяч рублей на бензин, то ему на карту вернется 3% от 4 тысяч рублей – 120 рублей. Если покупает лекарства в аптеках на сумму 2 тысячи рублей, то в конце месяца банк вернет ему 60 рублей (3%** от 2000). А если у пенсионера есть еще и домашний питомец, которому он регулярно покупает товары в зоомагазинах и тратит на это 1500 рублей, то за такие покупки кешбэк составит 45 рублей в месяц. В случае если на карте сохраняется финансовая подушка, предположим, в размере 55 тысяч рублей, то она будет приносить ежемесячный доход 7%**, то есть 320 рублей. При такой картине трат пенсионер может, просто оплачивая картой привычные покупки, получать ежемесячную прибавку к пенсии в размере 545 рублей, или 6 540 рублей в год.

Открытие, годовое обслуживание карты и СМС-оповещение о зачислении пенсии предоставляются клиенту бесплатно.

Подать заявку на получение пенсионной карты можно в офисе банка или на сайте ПСБ.

Офисы ПСБ в Барнауле:

пр. Ленина, 31

Павловский тракт, 227

* Сроки проведения акции "Прибавка к пенсии" с 1 февраля 2024 года по 31 июля 2024 года.

** Полные условия акции доступны по ссылке.

ПАО "Промсвязьбанк"

Реклама