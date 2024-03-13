Психологи рассказали, как бороться с низкой самооценкой

Развиваться она может из-за разных факторов

13 марта 2024, 06:27, ИА Амител

Мужчина держится за голову / Фото: pxhere.com

Психологи рассказали, почему у человека развивается низкая самооценка и как с ней бороться. Об этом сообщает "Секрет фирмы".

Развиваться низкая самооценка может по разным причинам, среди которых физическое или психологическое насилие в детстве, запугивание или завышенные стандарты, навязываемые СМИ и соцсетями.

Если вас запугивают, специалисты рекомендуют не замалчивать это, а рассказать о происходящем близким. Того, кто запугивает, стоит игнорировать.

Если вы чувствуете давление завышенных стандартов, ограничьте влияние на себя социальных сетей, позвольте себе быть неидеальным и бросьте вызов негативному мышлению.

Люди, которые сталкивались с насилием в детстве, нуждаются в серьезной психологической помощи.

А еще, чтобы повысить самооценку, нужно прицельно работать со специалистом, если справиться самостоятельно пока не выходит.