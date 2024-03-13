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Психологи рассказали, как бороться с низкой самооценкой

Развиваться она может из-за разных факторов

13 марта 2024, 06:27, ИА Амител

Мужчина держится за голову / Фото: pxhere.com
Мужчина держится за голову / Фото: pxhere.com

Психологи рассказали, почему у человека развивается низкая самооценка и как с ней бороться. Об этом сообщает "Секрет фирмы".

Развиваться низкая самооценка может по разным причинам, среди которых физическое или психологическое насилие в детстве, запугивание или завышенные стандарты, навязываемые СМИ и соцсетями. 

Если вас запугивают, специалисты рекомендуют не замалчивать это, а рассказать о происходящем близким. Того, кто запугивает, стоит игнорировать. 

Если вы чувствуете давление завышенных стандартов, ограничьте влияние на себя социальных сетей, позвольте себе быть неидеальным и бросьте вызов негативному мышлению. 

Люди, которые сталкивались с насилием в детстве, нуждаются в серьезной психологической помощи.

А еще, чтобы повысить самооценку, нужно прицельно работать со специалистом, если справиться самостоятельно пока не выходит.

Психология

Комментарии 4

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Гость

06:45:43 13-03-2024

Позволять себе быть неидеальным. - не верная позиция. Считать себя идеальным по собственным стандартами - правильно.

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гость

11:42:14 13-03-2024

" позвольте себе быть неидеальным и бросьте вызов негативному мышлению"- психолог точно психолог?
Позволить себе быть лохом и конфликтовать с самим собой из-за того что позволил сам себе быть лохом?

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Гость

11:47:26 13-03-2024

Два д"Артаньяна вылезло.

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гость

11:49:46 13-03-2024

Нужно отслеживать свои мысли: почему решил, что ты лошара , по каким критериям сделал такую оценку, откуда взялись эти критерии, кто установщик критерий и выгодоприобретатель по установленным критериям, кто и зачем несет в массы эти критерии? Оно вообще тебе надо? Реально ли в принципе соответствовать этим критериям? А может так называемы эталонные успешные и красивые люди , всего лишь показуха?

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