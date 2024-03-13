Психологи рассказали, как бороться с низкой самооценкой
Развиваться она может из-за разных факторов
13 марта 2024, 06:27, ИА Амител
Психологи рассказали, почему у человека развивается низкая самооценка и как с ней бороться. Об этом сообщает "Секрет фирмы".
Развиваться низкая самооценка может по разным причинам, среди которых физическое или психологическое насилие в детстве, запугивание или завышенные стандарты, навязываемые СМИ и соцсетями.
Если вас запугивают, специалисты рекомендуют не замалчивать это, а рассказать о происходящем близким. Того, кто запугивает, стоит игнорировать.
Если вы чувствуете давление завышенных стандартов, ограничьте влияние на себя социальных сетей, позвольте себе быть неидеальным и бросьте вызов негативному мышлению.
Люди, которые сталкивались с насилием в детстве, нуждаются в серьезной психологической помощи.
А еще, чтобы повысить самооценку, нужно прицельно работать со специалистом, если справиться самостоятельно пока не выходит.
06:45:43 13-03-2024
Позволять себе быть неидеальным. - не верная позиция. Считать себя идеальным по собственным стандартами - правильно.
11:42:14 13-03-2024
" позвольте себе быть неидеальным и бросьте вызов негативному мышлению"- психолог точно психолог?
Позволить себе быть лохом и конфликтовать с самим собой из-за того что позволил сам себе быть лохом?
11:47:26 13-03-2024
Два д"Артаньяна вылезло.
11:49:46 13-03-2024
Нужно отслеживать свои мысли: почему решил, что ты лошара , по каким критериям сделал такую оценку, откуда взялись эти критерии, кто установщик критерий и выгодоприобретатель по установленным критериям, кто и зачем несет в массы эти критерии? Оно вообще тебе надо? Реально ли в принципе соответствовать этим критериям? А может так называемы эталонные успешные и красивые люди , всего лишь показуха?