Путин поручил давать школьникам меньше домашней работы

Также школам нужно будет снизить число контрольных

01 апреля 2024, 18:35, ИА Амител

Школьник за работой / Фото: pxhere.com

Владимир Путин поручил сократить количество домашних заданий, выдаваемых школьникам. Соответствующий документ опубликовали на сайте Кремля.

"Обеспечить разработку и реализацию комплекса мер по формированию гармоничной, сбалансированной и результативной учебной и воспитательной (урочной и внеурочной) нагрузки на обучающихся по общеобразовательным программам", - сказано в тексте.

Школам нужно будет сократить количество домашней работы, а также уменьшить число проводимых контрольных работ.

Помимо этого, нужно сделать так, чтобы содержание школьных программ соответствовало содержанию контрольных работ и материалов государственной итоговой аттестации.