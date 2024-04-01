Путин поручил давать школьникам меньше домашней работы
Также школам нужно будет снизить число контрольных
01 апреля 2024, 18:35, ИА Амител
Владимир Путин поручил сократить количество домашних заданий, выдаваемых школьникам. Соответствующий документ опубликовали на сайте Кремля.
"Обеспечить разработку и реализацию комплекса мер по формированию гармоничной, сбалансированной и результативной учебной и воспитательной (урочной и внеурочной) нагрузки на обучающихся по общеобразовательным программам", - сказано в тексте.
Школам нужно будет сократить количество домашней работы, а также уменьшить число проводимых контрольных работ.
Помимо этого, нужно сделать так, чтобы содержание школьных программ соответствовало содержанию контрольных работ и материалов государственной итоговой аттестации.
19:00:16 01-04-2024
Козыри пошли ?
19:00:44 01-04-2024
школота итак нишиша не учатся, учителей за людей не считают а теперь и вовсе будут рады.
может наоборот загрузить школоту учебой и домашкой чтобы черти малолетние домой только спать приходили.
19:37:54 01-04-2024
Дариус (19:00:44 01-04-2024) школота итак нишиша не учатся, учителей за людей не считают ... очень даже хорошо, что у тебя детей нет, иначе бы ты знал, кто и как учится.
07:46:09 02-04-2024
Дариус (19:00:44 01-04-2024) школота итак нишиша не учатся, учителей за людей не считают ... Дариус! Дариус, вы ,наверно, не представляете сколько задают по таким предметам,как история? Каков уровень учебников по биологии,когда врачи говорят, что некоторые вопросы задаются ученикам,которые родители-врачи рассматривали на 1-2 курсе медвуза.А по истории составлять таблицы сразу из 3 параграфов, причем описывать надо в таблице какие-то мелочи,которые ну никак не влияют на получение знаний по общественно-политической и экономической ситуации , например, какая была посуда у бриттов в 1236 году(дата по памяти, возможно не точна,просто помогал составлять этот дурдом).Такие тонкости никому не нужны.Вспоминаю свою учебу в школе.Давали суть.Редко в учебнике истории были параграфы длиннее 2 страниц. Явно учебники переполнены фактическим материалом, тем более, что в истории нет никакой логики.Ну какая логика в истории, если трактовку только времен правления Сталина я переизучал 4 или даже 5 раз.И к концу своей жизни я так и не понял до конца ,хороший был он или не очень.Мы же не китайцы,которые сказали,что пора прекращать издеваться на китайской историей,70% у Мао -хорошего, 30% у Мао плохого,и без всякого обсуждения,просто надо не допускать повторений некоторых и надо смотреть вперед.А мы все назад смотрим ,доказываем друг другу,какой был Сталин.Китай нас обогнал, больше всего скоростных жд дорог, а мы одной построить не можем,все разбираемся с ней. Китай больше всех скоростных поездов выпускает, станции на Луну забрасывает.В 50-х мы вовсю помогали Китаю, когда он был значительно отставал от нас.Потому что критиканов -хунвейбинов,мешавших развиваться Китаю,на отработки в село отправляли, даже Си писал, что он был на перевоспитании. А у нас какой-то молокосос -журналист,родившийся в конце 90-х на всю Россию ТВ вещает,как все было плохо в СССР, совершенно не думая, сколько нашим отцам и дедам приходилось восстанавливать нашу страну.Ну, да ладно, беспредметный разговор.Только чувствую по своим потомкам, что они знают историю царской России, СССР, постсоветской России хуже, чем мое у же очень старое поколение.Иногда в голове вспоминаются слова Грефа, чем менее население будет образовано, тем легче им манипулировать.Иногда кажется, что за внешнем видом громадного количества материала и цифр в учебниках, не возможно которые запомнить, спрятан реальный грефовский подход к обучению молодого поколения.Или 5-минутки по математике или физике,которые дают сразу после того, как учитель рассказал новый материал.А ученик, может, тугодум, которому надо немного подумать, чтоб материал остался в голове.А ему дают задание написать про эти новые знания,которые ещё не стали знаниями.Ну,ладно, это глас человека из советского времени,который,наверно, не понимает всех стратегических задач,которые стоят перед воспитанием и обучением молодого человека.
09:17:37 02-04-2024
Дариус (19:00:44 01-04-2024) школота итак нишиша не учатся, учителей за людей не считают ... Очень надеюсь, что у вас нет детей, потому как от таких горе родителей, с таким воспитанием и пониманием черти и растут. Заботливые родители, у которых желанные дети, согласны с данной инициативой, т.к. ребенок учится до 19-00, дом около 20-00, пятиминутный перекус и уроки до 24. а то и до часу ночи, утром секция!!! А кто "нишиша не учатся", как Вы выразились, им вообще фиолетово сколько задавали, задают и будут задавать - это не их сфера интересов.
19:12:00 01-04-2024
Мильон раз об этом говорили, а воз и ныне там
19:19:24 01-04-2024
Тупыми легче управлять.
У умных как правило развито критическое мышление. Лапшу на уши не навешать.
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19:19:58 01-04-2024
Отказ от дом работы нужно компенсировать секциями, кружками, соревнованиями, а пойдут по дворам фигней заниматься - точно этого хочется?
20:00:21 01-04-2024
С 1 апреля школоло!
21:08:35 01-04-2024
Странный текст сейчас прочитал. По своим детям скажу что не перегружены ДЗ. Я бы сказал наоборот, сл шком мало разбирают практических примеров. Неуспевают запомнить например математические приёмы, скачут галопом по Европам. А ещё хуже когда тупо списывают с интернета готовые ДЗ. Нам бы в образовании нужно двигаться по пути к Китаю
22:18:30 01-04-2024
Школьную программу менять надо. Раньше учились на год меньше, предметов было меньше, а знаний больше и кругозор шире
22:29:45 01-04-2024
учить их надо полный день с утра и до вечера...от безделья ничего хорошего не будет..
01:17:38 02-04-2024
Вначале отминусил по полной...
Спасибо, отличный материал!
18:32:45 02-04-2024
Гость (01:17:38 02-04-2024) Вначале отминусил по полной...Спасибо, отличный материал... Ещё и минусов наставили(
Похоже не я один чувство юмора потерял)
08:25:31 02-04-2024
Этой стране образованные дети не нужны. Вдруг они еще начнут думать и анализировать.
09:28:28 02-04-2024
Наконец троечники получили власть и реализуют свои детские мечты.
09:36:23 02-04-2024
В этой стране выходит только примерно 13% думающих и анализирующих проживает...
09:37:21 02-04-2024
Ну и зря. И так видим тенденцию, школота перестала учиться, по сыну знаю. Не заставить. Мешают сильно телефоны и соцсети, и наркозависимость от гаджетов и игр, хоть как ограничивай, идут на крайние меры лишь бы поиграть, Раньше дети были заняты домашкой, учебой, помощью родителям. В наше время учиться не хотят, родителям помогать попробуй заставь, все Вумные законы "знают", ютубов и тиктоков наглядевшись с советами, а теперь еще меньше уроков, особо заняться молодежи нечем, а мы удивляемся количеству всяких террактов детьми, а что им еще делать? Они еще боьше будут времени ситеть в инете, и еще больше шанса, что наткнутся на эти группировки которые мозги запудривают
10:44:09 02-04-2024
Гость (09:37:21 02-04-2024) Ну и зря. И так видим тенденцию, школота перестала учиться, ... Не пробовали с ребенком поговорить, его интересы узнать? Если так тянут гаджеты, есть отличные доп.занятия по программированию и технологиям (виар, робототехника). Если очень постараться можно даже бесплатно в Кванториум попасть, нет - куча платных, просто отличных (ТОР, Киберон). Не дешево, около 6т.р. в месяц, но ребенок ходит туда с удовольствием, развивается, получает полезные навыки. Уж без гаджетов никуда в наше время, зачем пытаться искусственно ограничивать. Еще просто зачательные спортивные клубы, с тренером, бассейном, сауной.
Или не хочется заморачиваться, возить, платить? Лучше отобрать телефон и засадить за учебники на 8 часов, чтобы не мешал и не отсвечивал?
Само отношение "школота, по сыну вижу", очень красноречиво иллюстрирует отношение родителя к ребенку, отсюда и теракты, плохие компании и т.п. С себя начините, банально, но это единственный верный путь.
11:12:47 02-04-2024
Чем больше в стране малообразованных людей, тем лучше жить умным.
14:04:45 02-04-2024
Образование, особенно школа, должна быть обязательной в необходимом объеме и не более того. Ребенок не понимает сколько и чего ему надо знать и поэтому должна быть обязательная программа. А кружки и факультативы по желанию. К завершению школы учеником совместно с родителями конечно же принимать решение о том: идти работать или продолжать учебу.
Так как мы живем в системе, в основном в жизни, те, кто занимает более высокие ступени карьерной лестницы, не всегда является умным и образованным. Они просто вписываются в систему и являются "удобными". Умному человеку, находящемуся ниже по карьерной лестнице, чем удобному человеку довольно сложно: его мнение часто используют и выдают за чужое, этим человеком и управлять сложнее. Да и руководство может заткнуть в любой момент умного и компетентного сотрудника.
Чтобы было развитие нужно чаще менять людей местами и использовать лучший опыт и практики.
Когда-то был курс юаня: 100 юаней - 12 руб., а сейчас 12 рублей - 1 юань.
Тут чисто математически понимаешь насколько рубль обесценили.
И в дополнение, уроки патриотизма должны быть факультативом. А математика, русский язык, литература, физика, физическая культура, история, биология, обществознание, информатика должны быть обязательными. В основном все думают, что в жизни им это не пригодится. Так основная работа учителя складывается из объяснений как это важно уметь решать задачи, знать те или иные процессы.
21:12:29 02-04-2024
Зануды, в кои веки журналист оторвался по полной:)
Первоапрельская шутка прошла на ура, много людей считает себя умнее других:(