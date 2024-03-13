Пять тонн топлива вылилось из грузовика на Алтае

В регионе ввели режим чрезвычайной ситуации

13 марта 2024, 12:50, ИА Амител

Фото с места аварии / ГУ МЧС по Республике Алтай

Бензовоз опрокинулся на Чуйском тракте в Республике Алтай. Об этом рассказали в региональном МЧС.

12 марта около села Чаган-Узун 42-летний водитель не справился с управлением и наехал на металлическое барьерное ограждение, после чего грузовик опрокинулся.

С травмой позвоночника водителя доставили в больницу. На него завели административное дело за повреждение сооружений на дороге. Прокуратура провела проверку.

Из цистерны на дорогу вылилось пять тонн горючего, из-за чего в регионе ввели режим ЧС.