Работники суда исполнили вальс и собрали 1 млн просмотров

Видео посмотрели жители 50 стран мира

14 марта 2024, 13:35, ИА Амител

Сотрудники Забайкальского краевого суда исполнили вальс "На сопках Маньчжурии" и собрали 1 млн просмотров на YouTube, сообщает ZabNews.

"Видео посмотрели люди из 50 стран мира. По количеству просмотров среди городов России лидируют Москва и Санкт-Петербург", – отмечает издание.

Видео опубликовано на YouTube в августе 2020 года. Вальс в исполнении работников суда шел к миллиону просмотров три с половиной года.