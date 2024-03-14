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Работники суда исполнили вальс и собрали 1 млн просмотров

Видео посмотрели жители 50 стран мира

14 марта 2024, 13:35, ИА Амител

Сотрудники Забайкальского краевого суда исполнили вальс "На сопках Маньчжурии" и собрали 1 млн просмотров на YouTube, сообщает ZabNews.

"Видео посмотрели люди из 50 стран мира. По количеству просмотров среди городов России лидируют Москва и Санкт-Петербург", – отмечает издание.

Видео опубликовано на YouTube в августе 2020 года. Вальс в исполнении работников суда шел к миллиону просмотров три с половиной года.

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Комментарии 4

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Гость

13:45:37 14-03-2024

Замечательный вокал!

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горожанка

14:28:44 14-03-2024

до слёз...

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Гость

14:46:15 14-03-2024

красиво....

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Работники?

21:37:07 14-03-2024

Не увидел ни одного работника. Крупных разжиревших женщин увидел. Работников не увидел. Поют на троечку с минусом.

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