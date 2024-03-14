Работники суда исполнили вальс и собрали 1 млн просмотров
Видео посмотрели жители 50 стран мира
14 марта 2024, 13:35, ИА Амител
Сотрудники Забайкальского краевого суда исполнили вальс "На сопках Маньчжурии" и собрали 1 млн просмотров на YouTube, сообщает ZabNews.
"Видео посмотрели люди из 50 стран мира. По количеству просмотров среди городов России лидируют Москва и Санкт-Петербург", – отмечает издание.
Видео опубликовано на YouTube в августе 2020 года. Вальс в исполнении работников суда шел к миллиону просмотров три с половиной года.
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