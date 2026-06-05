В России призвали усилить контроль за применением знака "Инвалид" на автомобилях
Из-за фиктивных знаков настоящие инвалиды не могут воспользоваться льготными парковочными местами
05 июня 2026, 17:20, ИА Амител
Депутаты планируют обязать сотрудников Госавтоинспекции проверять автомобили с наклейкой "Инвалид" в специальном реестре, сообщил ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме Ярослав Нилов, председатель комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов.
Нилов подчеркнул, что сейчас знак "Инвалид" часто используется незаконно, чтобы бесплатно парковаться на местах для инвалидов. При этом у инспекторов ГАИ нет обязанности проверять, действительно ли машина принадлежит инвалиду, если на стекле есть соответствующая наклейка.
Он добавил, что инвалиды часто жалуются на то, что их места занимают посторонние, и требуют усилить контроль за использованием этих мест.
«Мы считаем, что необходимо внести изменения в соответствующие нормативно-правовые акты», — заключил Нилов.
Ранее сообщалось, что врач раскрыл единственный способ избежать проблем с ГАИ после алкогольной вечеринки.
17:42:56 05-06-2026
если за рулём окажется не инвалид, то всё исправят на месте ...
19:06:57 05-06-2026
Шинник (17:42:56 05-06-2026) если за рулём окажется не инвалид, то всё исправят на месте ... Зачем, забрать машину да и все.
19:18:48 05-06-2026
У нас все без знака паркуются, все равно нет ниакого контроля
21:00:31 05-06-2026
А если за рулём - не инвалид, но пассажир - человек с ограниченными возможностями ? Как парковаться - в дальнем углу стоянки и пусть пассажир чикиляет на общих основаниях?
😁
Знак "Парковка для маломобильных" - это скорее призыв к совести...
21:40:27 05-06-2026
так нет контроля вообще. без прав ездит процентов 25, а вы тут про знак. не смешите читателей. в гаи полная анархия и дурдом по контролю
23:03:55 05-06-2026
Терешковой помница пенсионеры писали, Нилову вот теперь инвалиды