НОВОСТИОбщество

В России призвали усилить контроль за применением знака "Инвалид" на автомобилях

Из-за фиктивных знаков настоящие инвалиды не могут воспользоваться льготными парковочными местами

05 июня 2026, 17:20, ИА Амител

Знак "Инвалид" / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru
Знак "Инвалид" / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Депутаты планируют обязать сотрудников Госавтоинспекции проверять автомобили с наклейкой "Инвалид" в специальном реестре, сообщил ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме Ярослав Нилов, председатель комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов.

Нилов подчеркнул, что сейчас знак "Инвалид" часто используется незаконно, чтобы бесплатно парковаться на местах для инвалидов. При этом у инспекторов ГАИ нет обязанности проверять, действительно ли машина принадлежит инвалиду, если на стекле есть соответствующая наклейка.

Он добавил, что инвалиды часто жалуются на то, что их места занимают посторонние, и требуют усилить контроль за использованием этих мест.

«Мы считаем, что необходимо внести изменения в соответствующие нормативно-правовые акты», — заключил Нилов.

Ранее сообщалось, что врач раскрыл единственный способ избежать проблем с ГАИ после алкогольной вечеринки. 

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Комментарии 6

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Шинник

17:42:56 05-06-2026

если за рулём окажется не инвалид, то всё исправят на месте ...

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гость

19:06:57 05-06-2026

Шинник (17:42:56 05-06-2026) если за рулём окажется не инвалид, то всё исправят на месте ... Зачем, забрать машину да и все.

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Гость

19:18:48 05-06-2026

У нас все без знака паркуются, все равно нет ниакого контроля

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Кхм...

21:00:31 05-06-2026

А если за рулём - не инвалид, но пассажир - человек с ограниченными возможностями ? Как парковаться - в дальнем углу стоянки и пусть пассажир чикиляет на общих основаниях?
😁
Знак "Парковка для маломобильных" - это скорее призыв к совести...

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Гость

21:40:27 05-06-2026

так нет контроля вообще. без прав ездит процентов 25, а вы тут про знак. не смешите читателей. в гаи полная анархия и дурдом по контролю

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Гость

23:03:55 05-06-2026

Терешковой помница пенсионеры писали, Нилову вот теперь инвалиды

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