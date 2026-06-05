Из-за фиктивных знаков настоящие инвалиды не могут воспользоваться льготными парковочными местами

05 июня 2026, 17:20, ИА Амител

Знак "Инвалид" / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Депутаты планируют обязать сотрудников Госавтоинспекции проверять автомобили с наклейкой "Инвалид" в специальном реестре, сообщил ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме Ярослав Нилов, председатель комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов.

Нилов подчеркнул, что сейчас знак "Инвалид" часто используется незаконно, чтобы бесплатно парковаться на местах для инвалидов. При этом у инспекторов ГАИ нет обязанности проверять, действительно ли машина принадлежит инвалиду, если на стекле есть соответствующая наклейка.

Он добавил, что инвалиды часто жалуются на то, что их места занимают посторонние, и требуют усилить контроль за использованием этих мест.

«Мы считаем, что необходимо внести изменения в соответствующие нормативно-правовые акты», — заключил Нилов.

Ранее сообщалось, что врач раскрыл единственный способ избежать проблем с ГАИ после алкогольной вечеринки.