Российские десантники провели ночью операцию на правом берегу Днепра

Из-за внезапности противник не успел среагировать. ВСУ потеряли до 30 человек

13 марта 2024, 17:52, ИА Амител

Флаг России / Фото: unsplash.com

Российские десантники минувшей ночью высадились на правый берег Днепра и уничтожили несколько позиций противника. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава Херсонской области Владимир Сальдо.

По его словам, отряд из пехотинцев, десантников и добровольцев высадился с плавсредств у основания Антоновского моста. Из-за внезапности операции противник не успел среагировать. ВСУ потеряли до 30 человек, а военные уничтожили пункт управления БПЛА, станцию радиоэлектронной борьбы, пункты наблюдения, связи и временные позиции украинских войск.

Десанту удалось отойти на левый берег без безвозвратных потерь. Сальдо добавил, что группа высадилась на том же месте, где в 1944 году солдаты советского военачальника Василия Маргелова захватили первый плацдарм на правом берегу Днепра, ставший ключом к взлому фашистской обороны.