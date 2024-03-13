Российские десантники провели ночью операцию на правом берегу Днепра
Из-за внезапности противник не успел среагировать. ВСУ потеряли до 30 человек
13 марта 2024, 17:52, ИА Амител
Российские десантники минувшей ночью высадились на правый берег Днепра и уничтожили несколько позиций противника. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава Херсонской области Владимир Сальдо.
По его словам, отряд из пехотинцев, десантников и добровольцев высадился с плавсредств у основания Антоновского моста. Из-за внезапности операции противник не успел среагировать. ВСУ потеряли до 30 человек, а военные уничтожили пункт управления БПЛА, станцию радиоэлектронной борьбы, пункты наблюдения, связи и временные позиции украинских войск.
Десанту удалось отойти на левый берег без безвозвратных потерь. Сальдо добавил, что группа высадилась на том же месте, где в 1944 году солдаты советского военачальника Василия Маргелова захватили первый плацдарм на правом берегу Днепра, ставший ключом к взлому фашистской обороны.
18:05:55 13-03-2024
Красавчики
22:25:10 13-03-2024
Наконец то ВДВ превращенное в пехоту начало выполнять свое назначение в тылу врага. Главное по чаще и по больше. Тыл Всу должно дрожать от слова десантник России.
07:39:48 14-03-2024
за ВДВ! Десантура вперед!
09:49:06 14-03-2024
десантники это мужики на парашютах?
12:19:12 14-03-2024
Советские десантники в Афгане дворец Амина брали
13:21:33 14-03-2024
Может офис Зеленского смогут