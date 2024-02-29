"Ростелеком" внедрил современную модель управления сетевой инфраструктурой

"ЦУМС-Восток" обеспечит высокую надежность связи по всей стране

29 февраля 2024, 13:00, ИА Амител erid: LjN8Jvz21

Центр управления и мониторинга сетей / Фото: "Ростелеком"

"Ростелеком" запустил в Новосибирске современный Центр управления и мониторинга сетей (ЦУМС-Восток). Он заменит 28 региональных площадок, будет отслеживать работоспособность и обеспечит круглосуточное управление оборудованием сети в Сибири, на Урале и Дальнем Востоке.

Открытие "ЦУМС-Восток" стало завершающим этапом по созданию принципиально новой современной модели управления сетевой инфраструктурой, аналогов которой в России нет. Центр будет синхронно функционировать с запущенным в прошлом году "ЦУМС-Запад" – вместе объекты обеспечат высокую надежность связи для всей страны.

Такой подход положительно отразится на качестве цифровых услуг. В разы возрастет скорость реагирования на сетевые инциденты – теперь в большинстве случаев их будут устранять незаметно для клиентов.

При обнаружении сбоя инженеры оперативно переконфигурируют сеть и переключат трафик на резервное оборудование.

Сердцем Центра является медиастена, 750 млн пикселей которой отображают информацию о состоянии сетевых устройств компании каждый день.

Цифровым ядром является зонтичная система комплексной обработки событий, которая объединяет данные из 300 систем мониторинга. Это позволяет в кратчайшие сроки точно определить корневую причину аварии и объединить данные в один инцидент.

"Ростелеком" своевременно реагирует на любые вызовы и предоставляет цифровые услуги практически во всех сегментах ИТ-рынка. На нас лежит большая ответственность перед клиентами за устойчивость работы сетевой инфраструктуры. Открытие "ЦУМС-Восток" значительно повысит ее надежность и ускорит развитие цифровых технологий в Сибири", – сообщил вице-президент, директор новосибирского филиала "Ростелекома" Николай Зенин.

Работу "ЦУМС-Восток" будет обеспечивать команда из 200 специалистов. В каждом из направлений мониторинга (сеть передачи данных, транспортная сеть, мультимедиа и телематика, интерактивное телевидение, IP*-телефония, системы жизнеобеспечения сети и техподдержка) выделена специальная группа инженеров.

Состояние каждого узла оценивают в диапазонах от 30 секунд до 5 минут, а суммарное количество обследуемых параметров превышает 25 млн. При оснащении центра использовали преимущественно отечественное оборудование.

*IP ("АйПи")

ПАО "Ростелеком"

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