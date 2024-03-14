Санаторий "Сосновый бор" приглашает барнаульцев отметить Масленицу
Гостей ждут традиционные народные гулянья, игры, подарки и вкусные угощения
14 марта 2024, 11:00, ИА Амител erid: LjN8KFQmN
Скоро Масленица – традиционное яркое событие, которое символизирует проводы зимы и наступление теплых солнечных дней. На Масленицу всегда проходят веселые народные забавы, игры, песни и танцы, которые сопровождаются дегустацией вкусных блинов. Побывать на проводах зимы и повеселиться барнаульцы смогут уже в ближайшее воскресенье, 17 марта 2024 года, в санатории "Сосновый бор".
Что интересного будет на мероприятии?
Запланирована насыщенная развлекательная программа:
- выступления именитых артистов, игры и конкурсы;
- дегустация блинов, шашлыка, глинтвейна и горячего чая, выпечки, сладкой ваты;
- катание на коньках, лыжах, тюбингах и санях;
- фотосессии на фоне праздничных декораций;
- вручение призов и подарков активным участникам праздника;
- продажа сувениров.
Завершится народное гулянье сжиганием чучела Масленицы и веселыми хороводами по случаю встречи весны.
Во сколько и где состоится праздник?
Проводы зимы пройдут 17 марта 2024 года с 14:00 до 16:00 на территории санатория "Сосновый бор". На праздник приглашают всех желающих.
Цена входного билета для взрослого – 100 руб., для ребенка – 50 руб. Предварительная запись не нужна.
Узнать подробнее можно по телефону: +7 (3852) 22-38-48.
Санаторий "Сосновый бор"
Адрес: Алтайский край, Первомайский район, с. Зудилово, ул. Шукшина, 58а
Отдел продаж: +7 (3852) 22-38-48
Ватсап: +79640861920
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