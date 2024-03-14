Санаторий "Сосновый бор" приглашает барнаульцев отметить Масленицу

Гостей ждут традиционные народные гулянья, игры, подарки и вкусные угощения

14 марта 2024, 11:00, ИА Амител erid: LjN8KFQmN

Масленица / Фото: санаторий "Сосновый бор"

Скоро Масленица – традиционное яркое событие, которое символизирует проводы зимы и наступление теплых солнечных дней. На Масленицу всегда проходят веселые народные забавы, игры, песни и танцы, которые сопровождаются дегустацией вкусных блинов. Побывать на проводах зимы и повеселиться барнаульцы смогут уже в ближайшее воскресенье, 17 марта 2024 года, в санатории "Сосновый бор".

Что интересного будет на мероприятии?

Запланирована насыщенная развлекательная программа:

выступления именитых артистов, игры и конкурсы;

дегустация блинов, шашлыка, глинтвейна и горячего чая, выпечки, сладкой ваты;

катание на коньках, лыжах, тюбингах и санях;

фотосессии на фоне праздничных декораций;

вручение призов и подарков активным участникам праздника;

продажа сувениров.

Завершится народное гулянье сжиганием чучела Масленицы и веселыми хороводами по случаю встречи весны.

Масленица / Фото: санаторий "Сосновый бор"

Во сколько и где состоится праздник?

Проводы зимы пройдут 17 марта 2024 года с 14:00 до 16:00 на территории санатория "Сосновый бор". На праздник приглашают всех желающих.

Цена входного билета для взрослого – 100 руб., для ребенка – 50 руб. Предварительная запись не нужна.

Узнать подробнее можно по телефону: +7 (3852) 22-38-48.

Санаторий "Сосновый бор"

Адрес: Алтайский край, Первомайский район, с. Зудилово, ул. Шукшина, 58а

Отдел продаж: +7 (3852) 22-38-48

Ватсап: +79640861920

Sales@sb22.ru

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