Сборы для помощи в подготовке к школе начали в Алтайском крае

Акцию проводят в центрах, которые есть в каждом районе

07 августа 2024, 13:02, ИА Амител

Карандаши / Фото: pxhere.com/ru/photo/893050

В Алтайском крае стартовала благотворительная акция для семей "Соберем детей в школу", которую проводит Министерство социальной защиты региона, рассказала глава ведомства Наталья Оськина. Акция продлится с 1 по 31 августа, и в ней могут принять участие руководители предприятий, индивидуальные предприниматели и все неравнодушные граждане.

Акцию проводят в комплексных центрах социального обслуживания населения, которые есть в каждом районе и городе региона.

Многодетные семьи с тремя и более детьми могут получить ежегодную выплату для подготовки первоклассников к учебному году в размере 7500 рублей. Учащимся 2-11 классов предоставляют ежегодную поддержку на сумму 5000 рублей. В 2024 году на эти цели выделено 360 млн рублей из бюджета Алтайского края.