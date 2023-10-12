Школьник подарил учителю на праздник две гвоздики с черной лентой

Руководство учебного заведения отказывается комментировать ситуацию

12 октября 2023, 19:45, ИА Амител

Скриншот: "Остров Свободы" / Telegram

В школе под Волгоградом один из учеников заявился на урок в балаклаве и вручил учителю две гвоздики, перевязанные черной лентой. Об этом сообщает V1.

Случай произошел в Береславской средней школе Калачевского района. В класс зашел мальчик с балаклавой на голове и цветами в руках, учитель сначала отметила, что ей приятно, но затем заметила траурную ленту и количество гвоздик.

Когда педагог попыталась вернуть цветы, школьник уже ушел. Все это снимали на камеру.

В школе инцидент не комментируют, причины такого поступка неизвестны.