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Школьник подарил учителю на праздник две гвоздики с черной лентой

Руководство учебного заведения отказывается комментировать ситуацию

12 октября 2023, 19:45, ИА Амител

Скриншот: "Остров Свободы" / Telegram
Скриншот: "Остров Свободы" / Telegram

В школе под Волгоградом один из учеников заявился на урок в балаклаве и вручил учителю две гвоздики, перевязанные черной лентой. Об этом сообщает V1.

Случай произошел в Береславской средней школе Калачевского района. В класс зашел мальчик с балаклавой на голове и цветами в руках, учитель сначала отметила, что ей приятно, но затем заметила траурную ленту и количество гвоздик.

Когда педагог попыталась вернуть цветы, школьник уже ушел. Все это снимали на камеру.

В школе инцидент не комментируют, причины такого поступка неизвестны.

школы и детсады

Комментарии 18

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Гость

20:24:17 12-10-2023

Пора ученика показать психиатру.

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Гость

21:42:03 12-10-2023

Гость (20:24:17 12-10-2023) Пора ученика показать психиатру.... Действительно, пора. Странно, что вас минусуют.

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Гость

20:31:49 12-10-2023

Не зря всё таки до революции, в школе драли розгами. А гадёнышу на балаклаву нахлабучить строительную каску и на фронт .

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Гость

21:03:16 12-10-2023

Этого гадёныша надо вместе с маманькой и папанькой на передовую, чтобы уму-разуму научились. Сдохнут - не беда. Но плодиться таким уродам давать нельзя.

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Гость

21:42:39 12-10-2023

Какая зараза минусует осуждающих поведение этого недоноска?

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Гость

22:44:22 12-10-2023

Гость (21:42:39 12-10-2023) Какая зараза минусует осуждающих поведение этого недоноска?... Минусуют те же, кто минусовал про голову свиньи.

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Гость

23:10:58 12-10-2023

Гость (21:42:39 12-10-2023) Какая зараза минусует осуждающих поведение этого недоноска?... А те же, что одобряли свиную голову к мечети.

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Иван

06:51:27 13-10-2023

А может она его обидела и он затоил злобу и решил отомстить. Да всем нам надо, иногда показываться психиатру. Надо своей жизнью жить, не известно когда она закончится. Умирать всем придется рано или поздно. Как то попалась. книга" Кто заплачет на моих похоронах".

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Гость

09:40:05 13-10-2023

Иван (06:51:27 13-10-2023) А может она его обидела и он затоил злобу и решил отомстить.... А может и ворона, а может не ворона....

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Гость

11:16:59 13-10-2023

Деградируют потихоньку наши мальцы(((жаль

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Элен без ребят

12:10:51 13-10-2023

Гость (11:16:59 13-10-2023) Деградируют потихоньку наши мальцы(((жаль... ну как потихоньку? громко деградируют, с игрой на публику.

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Гость

12:14:12 13-10-2023

Подарил, поглумился.... не надо его воспитывать, пусть все у него идет, как идет. С каждым аналогичным поступком он будет ближе и ближе ко дну. Наступит день,когда он не сможет составить конкуренцию при поступлении в ВУЗ, не займет чье-то теплое место. Да и не только. Кому-то поумнее будет проще жить. Одна выгода от таких.

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Гость

12:38:54 13-10-2023

в моем классе этот черт был бы избит в этот же день после школы всем классом.

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Гость

12:57:06 13-10-2023

Такая вот оценка профессионализма учителя. Значит, заслужила.

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Гость

13:29:29 13-10-2023

Гость (12:57:06 13-10-2023) Такая вот оценка профессионализма учителя. Значит, заслужила... Значит, что мальчик имеет проблемы с психикой. Значит, родители его таким родили и воспитали. Учитель здесь в чем виноват, что уроды плодятся?

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Гость

13:38:55 13-10-2023

Гость (13:29:29 13-10-2023) Значит, что мальчик имеет проблемы с психикой. Значит, родит... Родители его таким воспитали? А учитель воспитанием не занимался, вот и получил результат!

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Егор

17:25:23 13-10-2023

Гость (13:38:55 13-10-2023) Родители его таким воспитали? А учитель воспитанием не заним... Задача учителя и школы в целом - дать знания детям согласно школьной программы. А что касается воспитания, то это, как раз, задача и прямая обязанность родителей. А то мы в последнее время многие хотят в свои упущениях по воспитанию собственных чад обвинить учителей. Не стыдно?!

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Йош

18:54:07 13-10-2023

Ну че, очередной создаьтель треш-контента. Он его выложит где-нибудь, так что опоздавшие могут ему заяснить за поведение.

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