Школьник подарил учителю на праздник две гвоздики с черной лентой
Руководство учебного заведения отказывается комментировать ситуацию
12 октября 2023, 19:45, ИА Амител
Скриншот: "Остров Свободы" / Telegram
В школе под Волгоградом один из учеников заявился на урок в балаклаве и вручил учителю две гвоздики, перевязанные черной лентой. Об этом сообщает V1.
Случай произошел в Береславской средней школе Калачевского района. В класс зашел мальчик с балаклавой на голове и цветами в руках, учитель сначала отметила, что ей приятно, но затем заметила траурную ленту и количество гвоздик.
Когда педагог попыталась вернуть цветы, школьник уже ушел. Все это снимали на камеру.
В школе инцидент не комментируют, причины такого поступка неизвестны.
20:24:17 12-10-2023
Пора ученика показать психиатру.
21:42:03 12-10-2023
Гость (20:24:17 12-10-2023) Пора ученика показать психиатру.... Действительно, пора. Странно, что вас минусуют.
20:31:49 12-10-2023
Не зря всё таки до революции, в школе драли розгами. А гадёнышу на балаклаву нахлабучить строительную каску и на фронт .
21:03:16 12-10-2023
Этого гадёныша надо вместе с маманькой и папанькой на передовую, чтобы уму-разуму научились. Сдохнут - не беда. Но плодиться таким уродам давать нельзя.
21:42:39 12-10-2023
Какая зараза минусует осуждающих поведение этого недоноска?
22:44:22 12-10-2023
Гость (21:42:39 12-10-2023) Какая зараза минусует осуждающих поведение этого недоноска?... Минусуют те же, кто минусовал про голову свиньи.
23:10:58 12-10-2023
Гость (21:42:39 12-10-2023) Какая зараза минусует осуждающих поведение этого недоноска?... А те же, что одобряли свиную голову к мечети.
06:51:27 13-10-2023
А может она его обидела и он затоил злобу и решил отомстить. Да всем нам надо, иногда показываться психиатру. Надо своей жизнью жить, не известно когда она закончится. Умирать всем придется рано или поздно. Как то попалась. книга" Кто заплачет на моих похоронах".
09:40:05 13-10-2023
Иван (06:51:27 13-10-2023) А может она его обидела и он затоил злобу и решил отомстить.... А может и ворона, а может не ворона....
11:16:59 13-10-2023
Деградируют потихоньку наши мальцы(((жаль
12:10:51 13-10-2023
Гость (11:16:59 13-10-2023) Деградируют потихоньку наши мальцы(((жаль... ну как потихоньку? громко деградируют, с игрой на публику.
12:14:12 13-10-2023
Подарил, поглумился.... не надо его воспитывать, пусть все у него идет, как идет. С каждым аналогичным поступком он будет ближе и ближе ко дну. Наступит день,когда он не сможет составить конкуренцию при поступлении в ВУЗ, не займет чье-то теплое место. Да и не только. Кому-то поумнее будет проще жить. Одна выгода от таких.
12:38:54 13-10-2023
в моем классе этот черт был бы избит в этот же день после школы всем классом.
12:57:06 13-10-2023
Такая вот оценка профессионализма учителя. Значит, заслужила.
13:29:29 13-10-2023
Гость (12:57:06 13-10-2023) Такая вот оценка профессионализма учителя. Значит, заслужила... Значит, что мальчик имеет проблемы с психикой. Значит, родители его таким родили и воспитали. Учитель здесь в чем виноват, что уроды плодятся?
13:38:55 13-10-2023
Гость (13:29:29 13-10-2023) Значит, что мальчик имеет проблемы с психикой. Значит, родит... Родители его таким воспитали? А учитель воспитанием не занимался, вот и получил результат!
17:25:23 13-10-2023
Гость (13:38:55 13-10-2023) Родители его таким воспитали? А учитель воспитанием не заним... Задача учителя и школы в целом - дать знания детям согласно школьной программы. А что касается воспитания, то это, как раз, задача и прямая обязанность родителей. А то мы в последнее время многие хотят в свои упущениях по воспитанию собственных чад обвинить учителей. Не стыдно?!
18:54:07 13-10-2023
Ну че, очередной создаьтель треш-контента. Он его выложит где-нибудь, так что опоздавшие могут ему заяснить за поведение.