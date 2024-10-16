Shot: выживавшему два месяца в Охотском море мужчине грозит семь лет тюрьмы

Появилась информация о возбуждении уголовного дела о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта

16 октября 2024, 07:38, ИА Амител

Фото: 49.mchs.gov

Выжившему после 67 дней дрейфа в Охотском море Михаилу Пичугину грозит до семи лет колонии. Об этом сообщает "Лента.ру".

Появилась информация о возбуждении уголовного дела о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, которое привело к летальному исходу для двух человек. Если будет доказан факт того, что перед выходом в море Пичугин не подготовил должным образом свое судно, ему может грозить тюремный срок.

В прокуратуре и Следственном комитете проверяют, были ли на лодке фигуранта дела рации, устройства связи на случай чрезвычайного происшествия (ЧП), спасательные жилеты и другие необходимые для выхода в море предметы.