Shot: выживавшему два месяца в Охотском море мужчине грозит семь лет тюрьмы
Появилась информация о возбуждении уголовного дела о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта
16 октября 2024, 07:38, ИА Амител
Выжившему после 67 дней дрейфа в Охотском море Михаилу Пичугину грозит до семи лет колонии. Об этом сообщает "Лента.ру".
Появилась информация о возбуждении уголовного дела о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, которое привело к летальному исходу для двух человек. Если будет доказан факт того, что перед выходом в море Пичугин не подготовил должным образом свое судно, ему может грозить тюремный срок.
В прокуратуре и Следственном комитете проверяют, были ли на лодке фигуранта дела рации, устройства связи на случай чрезвычайного происшествия (ЧП), спасательные жилеты и другие необходимые для выхода в море предметы.
08:27:23 16-10-2024
И как они проверят? Скажет упали в море, пусть идут искать
08:52:15 16-10-2024
Гость (08:27:23 16-10-2024) И как они проверят? Скажет упали в море, пусть идут искать... Дадут ему маску и ласты и пусть ищет сам. Пока не найдёт его бограми от берега обгонять.
09:22:52 16-10-2024
Гость (08:52:15 16-10-2024) Дадут ему маску и ласты и пусть ищет сам. Пока не найдёт его... бОграми Обгонять... Дитачка, ты же во вторую смену учишься. Зачем так рано проснулась?
10:59:13 16-10-2024
Гость (09:22:52 16-10-2024) бОграми Обгонять... Дитачка, ты же во вторую смену учишься. ... А тебе старая училка чё не спится ?
11:35:29 16-10-2024
Гость (10:59:13 16-10-2024) А тебе старая училка чё не спится ?... Тебя, дурочку, заставили встретить и проконтролировать твой вход в класс русского языка....
P.s. я физрук.
09:31:42 16-10-2024
Гость (08:52:15 16-10-2024) Дадут ему маску и ласты и пусть ищет сам. Пока не найдёт его... УПК учи, при уголовном преследовании обвинение должно искать доказательства, а не наоборот
09:35:33 16-10-2024
Гость (08:27:23 16-10-2024) И как они проверят? Скажет упали в море, пусть идут искать... Так и будет. Дело закрыто, следов не обнаружено.
09:15:34 16-10-2024
Он и так сам себя наказал. Не трогали бы его. А то сам в петлю залезет.
09:23:13 16-10-2024
А то что МЧС почти не искало их, сотрудникам ничего не будет?
10:21:36 16-10-2024
Гость (09:23:13 16-10-2024) А то что МЧС почти не искало их, сотрудникам ничего не будет...
ну если запроса от родственников не было, откуда МЧС знать о них? Или был запрос?
11:12:27 16-10-2024
Гость (10:21:36 16-10-2024) ну если запроса от родственников не было, откуда МЧС зна... Гость, не гадай на кофейной гуще.
11:15:48 16-10-2024
Гость (10:21:36 16-10-2024) ну если запроса от родственников не было, откуда МЧС зна... Читай новости искали 3 дня с вертолета решили что все утонули.
18:16:37 16-10-2024
Гость (09:23:13 16-10-2024) А то что МЧС почти не искало их, сотрудникам ничего не будет... А ты вертолет готов оплачивать 67 дней? Или может родственники его согласны были спонсировать?
11:18:07 16-10-2024
Где та грань что позволяет утверждать "ничего не делали спасатели" чем докажите? рядом летали/плавали?
12:43:29 16-10-2024
Гость (11:18:07 16-10-2024) Где та грань что позволяет утверждать "ничего не делали спас... Море-не океан. Обратились в МЧС сразу же, как они не вышли к месту. Можно было вычислить по направлению ветра куда могло их отнести. Но этим же надо было заниматься, делать запросы.
14:41:36 16-10-2024
Гость (12:43:29 16-10-2024) Море-не океан. Обратились в МЧС сразу же, как они не вышли к... Охотское море большое, это не озеро Яровое, их унесло за 1000км.
11:54:38 16-10-2024
Это он еще по божески поступил. Мог бы трупы выкинуть. Сказал бы, что сын выпал, а отец стал его спасать. Да оба утанули. Никто бы ничего не доказал. А он с ним дрейфовал по морю чтобы похоронить по человечески.
16:25:04 16-10-2024
Нет тела, нет дела.