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Shot: выживавшему два месяца в Охотском море мужчине грозит семь лет тюрьмы

Появилась информация о возбуждении уголовного дела о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта

16 октября 2024, 07:38, ИА Амител

Фото: 49.mchs.gov
Фото: 49.mchs.gov

Выжившему после 67 дней дрейфа в Охотском море Михаилу Пичугину грозит до семи лет колонии. Об этом сообщает "Лента.ру".

Появилась информация о возбуждении уголовного дела о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, которое привело к летальному исходу для двух человек. Если будет доказан факт того, что перед выходом в море Пичугин не подготовил должным образом свое судно, ему может грозить тюремный срок.

В прокуратуре и Следственном комитете проверяют, были ли на лодке фигуранта дела рации, устройства связи на случай чрезвычайного происшествия (ЧП), спасательные жилеты и другие необходимые для выхода в море предметы.

Происшествия

Комментарии 18

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Гость

08:27:23 16-10-2024

И как они проверят? Скажет упали в море, пусть идут искать

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Гость

08:52:15 16-10-2024

Гость (08:27:23 16-10-2024) И как они проверят? Скажет упали в море, пусть идут искать... Дадут ему маску и ласты и пусть ищет сам. Пока не найдёт его бограми от берега обгонять.

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Гость

09:22:52 16-10-2024

Гость (08:52:15 16-10-2024) Дадут ему маску и ласты и пусть ищет сам. Пока не найдёт его... бОграми Обгонять... Дитачка, ты же во вторую смену учишься. Зачем так рано проснулась?

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Гость

10:59:13 16-10-2024

Гость (09:22:52 16-10-2024) бОграми Обгонять... Дитачка, ты же во вторую смену учишься. ... А тебе старая училка чё не спится ?

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Гость

11:35:29 16-10-2024

Гость (10:59:13 16-10-2024) А тебе старая училка чё не спится ?... Тебя, дурочку, заставили встретить и проконтролировать твой вход в класс русского языка....
P.s. я физрук.

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Гость

09:31:42 16-10-2024

Гость (08:52:15 16-10-2024) Дадут ему маску и ласты и пусть ищет сам. Пока не найдёт его... УПК учи, при уголовном преследовании обвинение должно искать доказательства, а не наоборот

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Гость

09:35:33 16-10-2024

Гость (08:27:23 16-10-2024) И как они проверят? Скажет упали в море, пусть идут искать... Так и будет. Дело закрыто, следов не обнаружено.

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Гость

09:15:34 16-10-2024

Он и так сам себя наказал. Не трогали бы его. А то сам в петлю залезет.

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Гость

09:23:13 16-10-2024

А то что МЧС почти не искало их, сотрудникам ничего не будет?

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Гость

10:21:36 16-10-2024

Гость (09:23:13 16-10-2024) А то что МЧС почти не искало их, сотрудникам ничего не будет...
ну если запроса от родственников не было, откуда МЧС знать о них? Или был запрос?

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Гость

11:12:27 16-10-2024

Гость (10:21:36 16-10-2024) ну если запроса от родственников не было, откуда МЧС зна... Гость, не гадай на кофейной гуще.

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Гость

11:15:48 16-10-2024

Гость (10:21:36 16-10-2024) ну если запроса от родственников не было, откуда МЧС зна... Читай новости искали 3 дня с вертолета решили что все утонули.

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Гость

18:16:37 16-10-2024

Гость (09:23:13 16-10-2024) А то что МЧС почти не искало их, сотрудникам ничего не будет... А ты вертолет готов оплачивать 67 дней? Или может родственники его согласны были спонсировать?

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Гость

11:18:07 16-10-2024

Где та грань что позволяет утверждать "ничего не делали спасатели" чем докажите? рядом летали/плавали?

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Гость

12:43:29 16-10-2024

Гость (11:18:07 16-10-2024) Где та грань что позволяет утверждать "ничего не делали спас... Море-не океан. Обратились в МЧС сразу же, как они не вышли к месту. Можно было вычислить по направлению ветра куда могло их отнести. Но этим же надо было заниматься, делать запросы.

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Гость

14:41:36 16-10-2024

Гость (12:43:29 16-10-2024) Море-не океан. Обратились в МЧС сразу же, как они не вышли к... Охотское море большое, это не озеро Яровое, их унесло за 1000км.

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Гость

11:54:38 16-10-2024

Это он еще по божески поступил. Мог бы трупы выкинуть. Сказал бы, что сын выпал, а отец стал его спасать. Да оба утанули. Никто бы ничего не доказал. А он с ним дрейфовал по морю чтобы похоронить по человечески.

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Гость

16:25:04 16-10-2024

Нет тела, нет дела.

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