Штормовое предупреждение объявили в Алтайском крае

Скорость ветра в регионе может достигать 27 метров в секунду

13 марта 2024, 07:31, ИА Амител

След от шины на снегу / Фото: pxhere.com

В Алтайском крае объявлено штормовое предупреждение. Об этом рассказали в региональном главке МЧС.

13 марта ожидаются осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, местами сильные осадки, метели, гололедные явления, отложения мокрого снега. Ветер усилится до 17-22 м/с, местами 25-27 м/с.

На дорогах возможен сильный гололед и снежные заносы.

Спасатели напомнили, что из-за сильного ветра возможны обрывы линий электропередачи, падения деревьев, обрушения конструкций и увеличение числа ДТП.

Жителям и гостям региона порекомендовали без необходимости не покидать населенные пункты.