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Штормовое предупреждение объявили в Алтайском крае

Скорость ветра в регионе может достигать 27 метров в секунду

13 марта 2024, 07:31, ИА Амител

След от шины на снегу / Фото: pxhere.com
След от шины на снегу / Фото: pxhere.com

В Алтайском крае объявлено штормовое предупреждение. Об этом рассказали в региональном главке МЧС.

13 марта ожидаются осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, местами сильные осадки, метели, гололедные явления, отложения мокрого снега. Ветер усилится до 17-22 м/с, местами 25-27 м/с. 

На дорогах возможен сильный гололед и снежные заносы.

Спасатели напомнили, что из-за сильного ветра возможны обрывы линий электропередачи, падения деревьев, обрушения конструкций и увеличение числа ДТП.

Жителям и гостям региона порекомендовали без необходимости не покидать населенные пункты.

Алтайский край Погода

Комментарии 3

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Гость

08:21:14 13-03-2024

Вчера еще смс от МЧС приходило в 18:00, походу только народу и пришло, а до автодора не дошло, дороги нифига не чищены. "Как корова на льду!" до работы.:(((((

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Гость

10:38:22 13-03-2024

Гость (08:21:14 13-03-2024) Вчера еще смс от МЧС приходило в 18:00, походу только народу... так снег всю ночь шел

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Гость

13:41:13 13-03-2024

Эй! Вы там на верху в белых домах, может хватит злить Бога своими грешными делами. Как только начнут пугать ядерной дубиной, так сразу одна из десяти казней фараона прилетает.

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