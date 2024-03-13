Штормовое предупреждение объявили в Алтайском крае
Скорость ветра в регионе может достигать 27 метров в секунду
13 марта 2024, 07:31, ИА Амител
След от шины на снегу / Фото: pxhere.com
В Алтайском крае объявлено штормовое предупреждение. Об этом рассказали в региональном главке МЧС.
13 марта ожидаются осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, местами сильные осадки, метели, гололедные явления, отложения мокрого снега. Ветер усилится до 17-22 м/с, местами 25-27 м/с.
На дорогах возможен сильный гололед и снежные заносы.
Спасатели напомнили, что из-за сильного ветра возможны обрывы линий электропередачи, падения деревьев, обрушения конструкций и увеличение числа ДТП.
Жителям и гостям региона порекомендовали без необходимости не покидать населенные пункты.
08:21:14 13-03-2024
Вчера еще смс от МЧС приходило в 18:00, походу только народу и пришло, а до автодора не дошло, дороги нифига не чищены. "Как корова на льду!" до работы.:(((((
10:38:22 13-03-2024
Гость (08:21:14 13-03-2024) Вчера еще смс от МЧС приходило в 18:00, походу только народу... так снег всю ночь шел
13:41:13 13-03-2024
Эй! Вы там на верху в белых домах, может хватит злить Бога своими грешными делами. Как только начнут пугать ядерной дубиной, так сразу одна из десяти казней фараона прилетает.