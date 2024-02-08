Сибиряк угрожал взорвать венерологический диспансер из-за печальных анализов
По предварительной версии, мужчина заразился венерическим заболеванием
08 февраля 2024, 13:22, ИА Амител
В Республике Хакасия полицейские задержали жителя, угрожавшего взорвать кожно-венерологический диспансер, сообщает региональное МВД.
Инцидент произошел днем 7 февраля в Абакане. 46-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения стоял на крыльце медучреждения с неизвестным предметом в руках.
"Предмет, которым он угрожал, был изъят. Согласно заключению взрывотехника, предмет состоял из хозяйственного мыла и сотового телефона", – рассказали в ведомстве.
Как уточняется в соцсетях, ранее судимый сибиряк был недоволен результатами своих анализов. По предварительной версии, он заразился венерическим заболеванием.
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