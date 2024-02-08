Сибиряк угрожал взорвать венерологический диспансер из-за печальных анализов

По предварительной версии, мужчина заразился венерическим заболеванием

08 февраля 2024, 13:22, ИА Амител

Кожно-венерологический диспансер в Абакане / Фото: kvd.mz19.ru/org/

В Республике Хакасия полицейские задержали жителя, угрожавшего взорвать кожно-венерологический диспансер, сообщает региональное МВД.

Инцидент произошел днем 7 февраля в Абакане. 46-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения стоял на крыльце медучреждения с неизвестным предметом в руках.

"Предмет, которым он угрожал, был изъят. Согласно заключению взрывотехника, предмет состоял из хозяйственного мыла и сотового телефона", – рассказали в ведомстве.

Как уточняется в соцсетях, ранее судимый сибиряк был недоволен результатами своих анализов. По предварительной версии, он заразился венерическим заболеванием.