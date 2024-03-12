Сильный ветер и осадки надвигаются на Алтайский край

Жителей региона предупредили о последствиях непогоды

12 марта 2024, 17:16, ИА Амител

Снегопад / Фото: pxhere.com

Серьезная непогода надвигается на Алтайский край. Об этом рассказали в региональном МЧС.

13 марта ожидаются умеренные осадки в виде снега, мокрого снега, по югу – с дождем, местами сильные осадки, метели, гололедные явления, усиление ветра по югу до 22 м/с. На дорогах местами сильная гололедица.

"Максимальные порывы ветра прогнозируются в Змеиногорском, Курьинском, Краснощековском, Усть-Калманском, Усть-Пристанском, Алейском, Шипуновском, Смоленском, Бийском и Целинном районах", – сказано в сообщении.

Из-за непогоды возможны обрывы линий электропередачи, обрушения конструкций и увеличение числа ДТП.