Социалисты выступили против льготной ипотеки для чиновников

Депутат Госдумы Александр Терентьев уверен, что стимулировать надо не госслужащих, а врачей и учителей

05 апреля 2023, 17:05, ИА Амител

Александр Терентьев / Фото: пресс-служба "Справедливой России – За правду"

Партия "Справедливая Россия – За правду" раскритиковала предложение Минфина о запуске льготной ипотеки для чиновников. Таким образом власти пытаются простимулировать их на "эффективный труд". Но стимулировать надо стратегически значимых специалистов: врачей, учителей, работников культуры и социальной сферы. Об этом заявил депутат Госдумы от Алтайского края, глава регионального отделения партии Александр Терентьев.

"О том, что педагоги, медики, работники культуры и социальной сферы по уровню льгот и зарплат должны быть приравнены к госслужащим, "Справедливая Россия – За правду" говорит давно, это одно из наших программных требований. Если чиновников нужно мотивировать, чтобы они эффективно работали, возможно, им стоит рассмотреть другие вакансии? Все мы прекрасно знаем, как раздавались единовременные субсидии госслужащим на покупку жилья – зачастую не по принципу нуждаемости, а по принципу кумовства. А те чиновники, которые занимают руководящие посты, вообще не должны претендовать на эти льготы. Думаю, они располагают средствами для решения своих жилищных вопросов", – сказал Терентьев.

Он напомнил, что по статистике самые большие зарплаты в Алтайском крае получают госслужащие.

"В школах некому работать, особенно в сельских. В больницах – кадровый голод. Может Минфину стоит подумать, как мотивировать работников этих стратегически важных профессий?" – подчеркнул социалист.

При этом в партии призывают расширить программу льготной ипотеки, но, в первую очередь, для семей с детьми.

"На фоне рекордного падения рождаемости, катастрофической убыли населения необходимо по всем направлениям расширять поддержку семей с детьми. И одно из главных направлений – жилищный вопрос. Ипотека даже под 6% его не решает. Для семей с детьми ставку нужно снижать как минимум вдвое и позволять по этой ставке приобретать, в том числе вторичное жильё. Кроме того, нужно вводить механизм, когда жилищный кредит поэтапно "гасится" с рождением каждого нового ребёнка в семье", – сказал председатель партии СРЗП, депутат Госдумы Сергей Миронов.