"Спасибо вам за ваш подвиг!" По всему Барнаулу проходят концерты для ветеранов

В преддверии дня Победы для всех ветеранов, проживающих в нашем городе, устроили праздничный концерт прямо во дворе их домов

08 мая 2023, 14:32, ИА Амител





























































Фото: Алина Богомолова / amic.ru

Ветераны Великой Отечественной войны стояли у окон своих квартир и выходили на улицу, чтобы насладиться праздником. Во дворе собрались также и жители ближайших домов, чтобы похлопать ветеранам и отдать им честь за то, что они защитили нашу Родину.

Со слезами на глазах виновники торжества подпевали песни военного времени, вспоминая те чувства, которые переживали в день, когда по всей стране объявили о победе.