БК «Барнаул» в гостях выиграл заключительный матч баскетбольной Суперлиги-1

БК «Барнаул» в гостях победил в заключительном матче баскетбольной Суперлиги-1. Игра последнего тура регулярного чемпионата против «Новосибирска» состоялась 24 марта и завершилась со счётом 67:61 (14:17, 15:23, 25:10, 13:11) в пользу алтайской команды.

При этом первая половина матча сложилась для «Барнаула» неудачно — 29:40. Но после большого перерыва команда Евгения Горева сумела переломить ход встречи и одержала победу. Самым результативным у «Барнаула» стал Никита Баринов, набравший 17 очков.

Таким образом, в свой дебютный сезон в Суперлиге-1 алтайский клуб финишировал десятым и не попал в плей-офф. «Новосибирск» стал восьмым и в четвертьфинале встретится с победителем регулярного чемпионата — «Уралмашем» из Екатеринбурга.