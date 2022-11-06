Овечкин поставил рекорд голов за один клуб НХЛ

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высказался о поражении клубу «Аризона Койотис» (2:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ, а также прокомментировал свой рекорд по голам за один клуб.

Форвард забросил шайбу в этом матче. Для Овечкина этот гол стал 787-м в НХЛ. Он установил новый рекорд лиги по голам за один клуб. Ранее рекорд принадлежал Горди Хоу, забившему 786 голов за «Детройт».

«Очевидно, нет никаких оправданий. Мы не можем ссылаться на травмы в команде. Каждый игрок, который играет в НХЛ, должен играть на определённом уровне. Да, нам не хватает парней, которые сейчас травмированы. Но прямо сейчас ситуация такова, что мы должны тянуть за канат изо всех сил, не паниковать и не думать, что всё кончено. Мы просто должны прийти в себя и играть вместе, как команда», — цитирует заявление клуба «Матч ТВ».

Сам Овечкин признался, что этот гол для него стал особенным моментом и ему приятно быть рекордсменом.